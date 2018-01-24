Sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TSK'nın Afrin'de terör örgütü PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin yaptığı çalışmada, terör örgütünü destekleyip, operasyonu haksız göstermeye çalışıp taban oluşturmaya çalışan 2 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyete götürülen şahısların, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Yunus Özhanlı

