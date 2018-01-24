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Sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

Elazığ'da sosyal medyada "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili terör propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

24 Ocak 2018 23:41

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TSK'nın Afrin'de terör örgütü PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin yaptığı çalışmada, terör örgütünü destekleyip, operasyonu haksız göstermeye çalışıp taban oluşturmaya çalışan 2 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyete götürülen şahısların, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

Yunus Özhanlı
 

 

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