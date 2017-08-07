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Sosyal medyanın en başarılı markaları açıklandı

SocialBrands, Türkiye’deki markalara ait 21 binden fazla sosyal medya hesabını mercek altına alarak 1-31 Temmuz döneminde en yüksek performans gösteren markaları belirledi.

Sosyal medyanın en başarılı markaları açıklandı

07 Ağustos 2017 16:10

Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı sosyal medya marka endeksi SocialBrands tarafından açıklanan Ağustos ayı sıralamalarına göre, sosyal medyayı en etkili kullanan markalar Madame Coco, Türk Hava Yolları ve Zen Pırlanta oldu.

Lider marka Madame Coco

Markaların 1-31 Temmuz döneminde Facebook, Twitter ve Instagram kanallarındaki performanslarını detaylı kriterlerle değerlendiren SocialBrands Ağustos sıralamalarında Madame Coco birinci sırada yer aldı. Son dönemdeki istikrarlı sosyal medya performansını sürdüren Türk Hava Yolları, sosyal medya kanallarında gösterdiği başarılı performans ile SocialBrands Ağustos sıralamasında ikinci sırada yer buldu. Bu ay gösterdiği başarılı sosyal medya performansıyla Zen Pırlanta ise tüm markalar arasında üçüncü sıraya yerleşti.

En başarılı markalar

Toplam 1,4 milyon sosyal medya iletisi ve 770 milyondan fazla kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Ağustos sonuçlarına göre sosyal medyada bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Turkcell, Ziraat Bankası, Türk Telekom, English Home, Audi Türkiye ve Yamaha Motor oldu. SocialBrands Top 100’de yer alan tüm markalar incelendiğinde telekomünikasyon, bankacılık ve otomotiv sektörleri, sosyal medya performansı en yüksek sektörler oldu.

21 bin markanın performansı incelendi

Markalara özel sosyal medya takip, yönetim ve analiz araçları sunan akıllı iş platformu BoomSonar Suite‘in gelişmiş teknolojisi ve BoomSocial‘ın detaylı verilerini kullanarak çalışan SocialBrands algoritması, 21 binden fazla markanın tüm sosyal medya aktivitelerini big data (büyük veri) prensiplerine bağlı kalarak analiz ediyor. Sayfaların toplam etkileşim sayısı, etkileşim sayısının iletilere göre dağılımı, etkileşim sayısının hayran sayısına oranı, beğeni, yorum, paylaşım, retweet oranları, sayfanın ay boyunca paylaştığı ileti sayısı, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, iletilerde hashtag ve mention kullanımı, hayran sayısı, aylık artışı, artış istikrarı, sayfa bilgileri gibi toplam otuzdan fazla kriter, markaları istatistiksel ve objektif bir şekilde analiz eden algoritmanın temelini oluşturuyor.

Ücretsiz sosyal medya ölçümleme ve analiz sistemi BoomSocial’ın verilerinin ve eş zamanlı iş platformu BoomSonar’ın altyapısının kullanıldığı SocialBrands markaları, rakipleri ve sektörleri objektif bir şekilde incelemek ve buna uygun strateji geliştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 

Etiketler: marka, SocialBrands, sosyal medya


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