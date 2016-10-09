Sosyal medyada ‘kocişlerin sunum çılgınlığı’ ile başlayan furyaya şimdi de kafelerdeki sunumlar eklendi. Sosyal medya aracılığı ile yaygınlaşan sunumlardan en çok ilgi göreni de Kayseri’de Sinemasal adında bir kafenin yaptığı ‘Kürekte Kebap’ sunumu oldu.

İlham kaynağı, ‘Mezarımı Derin Kaz’ filmi

Sinema konseptli kafenin, 1944 yapımlı ve Danny Boyle tarafından yönetilmiş İngiliz filmi ‘Mezarımı Derin Kaz’a gönderme yaptığı ‘Kürekte Kebap’ sunumu, sosyal medyada pek anlaşılmamış olsa da, yemeğe olan ilgiyi artırdı. Mekan sahibi Abdullah Yörük, bahçıvan küreği içinde servis edilen yemeğin fenomen olma sürecini şöyle anlattı: “Kafemiz tamamen popüler sinema konseptli. Bundan dolayı dekorasyonumuz, yemeklerimiz, sunumumuz, menümüz de sinema konsepti üzerine. Menü danışmanları ile birlikte hazırladık bu sunumlarımızı da. ‘Kürekte Kebap’ da fenomen oldu. Bu çok konuşulan yemeğimizin ismi ‘Mezarımı Derin Kaz’ adlı bir filmden geliyor. Bir de satırda ‘Teksas Kasap Köfte’miz var. Onu da bildiğiniz satır üzerinde sunuyoruz. Bu iki yemek çok giden ürünlerimizden. Bir buçuk yıldır menüde var ama 2 haftadır, özellikle ‘Kürekte Kebap’ internet fenomeni haline geldi.”

Müşterilerin ‘Kürekte Kebap’ sunumunu ilk gördüklerinde şaşırdıklarını dile getiren Abdullah Yörük, “O çok bahsedilen ‘Kürekte Kebap’ fikri bizlerden çıktı ama fenomen haline getiren genç arkadaşlar oldu. Kendilerini tanımasam da, yemeğimizi popülerleştiren arkadaşlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Selma Kara