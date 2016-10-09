Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Sosyal medyanın fenomeni ‘Kürekte Kebap’

Sosyal medyanın fenomeni ‘Kürekte Kebap’

Sosyal medyanın fenomen yemeği ‘Kürekte Kebap’ Kayseri’den çıktı.

Sosyal medyanın fenomeni Kürekte Kebap

09 Ekim 2016 11:11

Sosyal medyada ‘kocişlerin sunum çılgınlığı’ ile başlayan furyaya şimdi de kafelerdeki sunumlar eklendi. Sosyal medya aracılığı ile yaygınlaşan sunumlardan en çok ilgi göreni de Kayseri’de Sinemasal adında bir kafenin yaptığı ‘Kürekte Kebap’ sunumu oldu.

İlham kaynağı, ‘Mezarımı Derin Kaz’ filmi
Sinema konseptli kafenin, 1944 yapımlı ve Danny Boyle tarafından yönetilmiş İngiliz filmi ‘Mezarımı Derin Kaz’a gönderme yaptığı ‘Kürekte Kebap’ sunumu, sosyal medyada pek anlaşılmamış olsa da, yemeğe olan ilgiyi artırdı. Mekan sahibi Abdullah Yörük, bahçıvan küreği içinde servis edilen yemeğin fenomen olma sürecini şöyle anlattı: “Kafemiz tamamen popüler sinema konseptli. Bundan dolayı dekorasyonumuz, yemeklerimiz, sunumumuz, menümüz de sinema konsepti üzerine. Menü danışmanları ile birlikte hazırladık bu sunumlarımızı da. ‘Kürekte Kebap’ da fenomen oldu. Bu çok konuşulan yemeğimizin ismi ‘Mezarımı Derin Kaz’ adlı bir filmden geliyor. Bir de satırda ‘Teksas Kasap Köfte’miz var. Onu da bildiğiniz satır üzerinde sunuyoruz. Bu iki yemek çok giden ürünlerimizden. Bir buçuk yıldır menüde var ama 2 haftadır, özellikle ‘Kürekte Kebap’ internet fenomeni haline geldi.”

Müşterilerin ‘Kürekte Kebap’ sunumunu ilk gördüklerinde şaşırdıklarını dile getiren Abdullah Yörük, “O çok bahsedilen ‘Kürekte Kebap’ fikri bizlerden çıktı ama fenomen haline getiren genç arkadaşlar oldu. Kendilerini tanımasam da, yemeğimizi popülerleştiren arkadaşlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

Selma Kara

Etiketler: Kayseri, Kürekte Kebap, Sosyal medyanın fenomeni


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!