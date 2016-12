Fotoğraf makinesini otostop çektiği araçta unutan Ayşe Kurucu ile onu araçlarına alan Tülin Tezel Öztemel ve Emre Öztemel'in hikayesi gülümsetti. Karadeniz üzerinden Gürcistan'a geçen Öztemel çifti, Ayder Yaylası civarında ayağını burktuğu için otostop çeken Ayşe Teyzeyi araçlarına aldı. Bir tur otobüsünün durağında inen Ayşe Teyze fotoğraf makinesini arabada unutunca, üçlü arasında ilginç bir hikaye yaşandı. Araçlarına aldıkları kadına ulaşmak için fotoğraf makinesindeki fotoğrafları sosyal medyaya yüklemeyi düşünen çift, makineyi açtıklarında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 60’lı yaşlarında olan Ayşe Teyzenin tek başına dünyayı gezerken çektiği fotoğrafları gören çift, bu fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. İnternet kullanıcıları da Hindistan, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde fotoğraf çekilen Ayşe Teyzenin bulunması için adeta seferber oldu. Uzun uğraşların sonucunda Ayşe Teyzenin İzmir’de yaşadığını öğrenen Öztemel çifti, İstanbul’dan İzmir’e fotoğraf makinesini teslim etmeye gitti. Üçlü arasında eğlenceli diyaloglar yaşanırken, Ayşe Teyze kendisini bulan çiftle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

"Bu fotoğraflar 10 yıllık birikimim"

Ayşe Teyzeyi, onu tanıyan bir sosyal medya kullanıcısı aracılığı ile bulan Öztemel çifti, soluğu İzmir'de aldı. Tek başına katıldığı turlarla 10 yıldır yurt içinde ve yurt dışında pek çok yer gezen Ayşe Kurucu, makinesine kavuşmanın sevincini yaşarken, "Fotoğraf makinem kaybolunca çok üzülmüştüm. Makine yine alınır ama içindeki fotoğraflar önemliydi. Fotoğrafları hiçbir yere aktarmamıştım. 10 yıllık birikimim. O yerlere bir daha gitme imkanım olmaz. Bana dünyayı bağışladınız sanki" dedi.

"Ev kadını gezmeyi sevemez mi?"

Öte yandan, birçok internet kullanıcısı Ayşe Teyzeyi bulmak için uğraşırken, bazıları da bu paylaşımın viral reklam amaçlı olduğunu iddia etmişti. Tülin Temel Öztemel bunun üzerine sosyal medya hesabında şu yazıyı paylaşmıştı: "Başımıza böyle ilginç bir durum geldi. Tatlı bir teyze aracımıza bindi, onun hayır duasını aldık ve o da bize makinesini bıraktı. Çok insani bir durum bir kişinin eşyasını unutması aslında ama içinden böyle fotoğraflar çıkınca olayın seyri değişiyor tabii ki. Fakat bu durum şunu görmemi sağladı; insanlar iyi niyetini çoktan kaybetmiş. Her şey yalan, dolan diye düşünülüyor. Anlıyorum, sosyal medya burası ama orta yaşın üzerinde bir teyzenin seyahat etmeyi sevmesi neden bizi bu kadar şaşırtıyor ki? Neden zihnimiz hemen onun gerçek olmadığını, bunun bir düzen olduğunu düşünüyor ki? Bu yaşlarda bir ev kadını gezmeyi sevemez mi? Neden bu şaşkınlığımız? Bence asıl bu soruyu kendimize sormamız lazım. Bir insanı mutlu etmek güzel bir şey. Her gün bomba haberleri, ölüm haberleri aldığımız bu zamanda insanların mutlu anlarını fotoğraflayıp, ölümsüzleştirmeye çalışmaları en değerlisidir. O mutlu anların kaybolması da içimizi acıtır. Yalan yok. Biz de eşim Emre ile tanıştığımız ve birkaç dakika geçirdiğimiz, anılarını kaydettiği makinesini aracımızda unutan teyzeye ulaşmaya çalıştık. Bu sürede iyi niyetli insanlardan Allah razı olsun çok yardımcı oldular bize. Ancak diğer taraftan ne kadar da kötü niyetli insanlar var aramızda. Bu kadar halis niyetli bir amacı bile kötüye yorup hareket edenler. Biz Ayşe Teyzeye ulaştık çok şükür. Makinesini de kendisine ulaştıracağız inşallah. İyilik yapıp ona ulaşmamızı sağlayanlar her gün bomba ve ölüm haberlerinden sıyrılıp güzel şeyler görmenin ve bir iyiliğe yardım etmenin mutluluğunu yaşayacaklar. Onlara bir anı olacak, bize olduğu gibi. Ama kötülüğünden sıyrılamayanlar; bir mutluluk ışığını bile kendinize çok gördüğünüz bu dünya da o kötülüğünüz ile kalacaksınız. Sizin için üzülmekten başka bir şey gelmez elimizden."

Ceren Atmaca