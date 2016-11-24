Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin kangal cinsi köpeği aracının arkasında sürükleyerek yaptığı işkence hayvanseverler tarafından fotoğraflanmış, görüntü infiale neden olmuştu. Önceki gün sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan, haberlere konu olan ve pek çok platformda paylaşılan fotoğrafla ilgili çalışma başlatan Çorlu polisi, fotoğraf karesine yansıyan araç plakasından yola çıkarak araç sürücüsü M.V.’ye ulaştı. M.V.’nin Hıdırağa Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde arabanın arkasında sürüklenen köpeği bulan ekipler, Çorlu Belediyesi Veterinerliğinden ve Çorlu İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi.

Eve gelerek köpeği kontrol eden ekipler, köpeği İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilmek üzere tutanak karşılığı alındı. Çorlu İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde kurulacak komisyonda yapılacak incelemenin ardından M.V.'ye tatbik edilecek ceza miktarı belli olacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Sosyal medyada yer alan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir araç ile arkasında araca bağlı bir köpeğin sürüklenmesi ile ilgili haber doğrultusunda yapılan tahkikat sonucunda söz konusu araç ve sahibi yakalanmıştır. Köpeğin durumu iyidir. Çorlu Belediyesi veterineri tarafından gerekli muayene ve tespitler yapılmıştır. Araç sahibi hakkında 5199 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem yapılacaktır" dedi.

Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Emre Köprülü de yaptığı yazılı açıklamada, "Yaptığı insanlık dışı hareketle, Çorlu’muzun adını kirletmeye kalkan kişi hakkında yapılacak yasal ve cezai işlemin yakın takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

