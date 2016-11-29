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Sosyal medyayı sallayan sincap

Ormanda gözlem yapan araştırma görevlisinin sabitlediği ağaçtaki kameraya atlayan sincap sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.

Sosyal medyayı sallayan sincap

29 Kasım 2016 09:56
Sosyal medyayı sallayan sincap - Tıkla İzle

Sosyal medyada yeni yeni yayılmaya başlayan görüntü hafta sonu Ankara Ayaş'ta ormanlık bir alandan geldi. Doğa Araştırmaları Derneği'nde Tür Koruma ve İzleme Programı Sorumlusu Güler Bozok arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda kuş gözlemi yapmaya çıktı.

Belli bir süre sonra ağaçtan yere düşen tohumları yemeye gelen kuşları fark eden Güler Bozok kamerasını kurarak kuşları yakından izlemek istedi. Kuşların yoğun olarak indikleri yere koyan Bozok kayıt tuşuna bastıktan sonra uzaktan olanları izlemeye başladı.

İşte ne olduysa bu anda oldu. Karşı ağaçtan inen bir sincap kameranın önündeki alana temkinli adımlarla yaklaştı ve bir anda uzak bir mesafeden kameranın üstüne atladı.

Bu komik video sonrası görüntüyü sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaşan Bozok, videonun insanların dikkatini fazlasıyla çektiğini ve beğeni yağmuruna tuttuklarını ifade etti.

Sincap internette tıklanma rekoruna doğru giderken, kamera görüntülerine ormanda bir baştankara ve bir de alakarga da takıldı.

Alper Tüydeş 

Etiketler: Sincap, sosyal medya


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