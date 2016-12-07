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Sosyal paylaşım sitesi üzerinden terör propagandasına tutuklama

Samsun'da sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden terör propagandasına tutuklama

07 Aralık 2016 17:45

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarı çalışması sonucu Iğdırlı olduğu ileri sürülen ve bir inşaatın dış cephe kaplama işinde çalışan işçilerden Y.Ç.'nin (19) sosyal medya hesabında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını tespit etti. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri Y.Ç.'yi yaptığı araştırma sonucu İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kaldığı otel odasında yakalayarak gözaltına aldı. Y.Ç.'nin üzerinde 1 adet kelepçe ele geçirildi.

TEM Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Y.Ç., "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Ç., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muammer Ay


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