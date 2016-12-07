Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarı çalışması sonucu Iğdırlı olduğu ileri sürülen ve bir inşaatın dış cephe kaplama işinde çalışan işçilerden Y.Ç.'nin (19) sosyal medya hesabında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını tespit etti. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri Y.Ç.'yi yaptığı araştırma sonucu İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kaldığı otel odasında yakalayarak gözaltına aldı. Y.Ç.'nin üzerinde 1 adet kelepçe ele geçirildi.

TEM Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Y.Ç., "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Ç., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muammer Ay