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Sosyalistler Demirtaş’la görüşemedi

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) heyeti, Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Milletvekili Abdullah Zeydan ile görüşmek istedi ancak Adalet Bakanlığından izin çıkmadı.

Sosyalistler Demirtaşla görüşemedi

21 Kasım 2016 15:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) de üyesi olduğu Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) heyeti, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmek üzere Edirne’ye geldi. Edirne Valiliğinin talimatıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce karşılanan heyet, cezaevi önünde basın açıklaması yapılamayacağı yönünde uyarıldı. Jandarma ekiplerinin sözlü uyarılarına rağmen PES Başkanı Sergei Stanishev ve beraberindeki heyet basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya ve İsviçre’den gelen parlamenterlerin de aralarında bulunduğu PES heyeti, Adalet Bakanlığının izin vermemesi üzerine Edirne F Tipi Cezaevi’nde görüşmeyi gerçekleştiremedi.

PES Başkanı Sergei Stanishev ve beraberindeki heyet yaptıkları açıklamaların ardından Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünden ayrıldı.

Koray Ustabaşı 

Etiketler: Avrupa Sosyalistler Partisi, chp, Selahattin Demirtaş


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