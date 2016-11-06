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'Sosyete Fatoş'a 200 metre yaklaşmama cezası

Adana'da iki kadına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan genç kadına, mağdurlara 200 metre yaklaşmama cezası verildi.

Sosyete Fatoşa 200 metre yaklaşmama cezası

06 Kasım 2016 09:15
'Sosyete Fatoş'a 200 metre yaklaşmama cezası - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Y. adlı kadın, Fatma D. ile Serpil D. isimli iki kadına fuhuş yaptırmaya başladı. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada "Sosyete Fatoş" lakaplı Fatma Y.'nin fuhuş yaptığını, istenildiği zaman da Fatma D. ile Serpil D.'yi çağırarak onların da fuhuş yapmasına aracılık ettiğini belirledi. Bu tespit üzerine polis harekete geçerek Fatma Y.'nin kullandığı telefonu arayıp müşteri kılığına girdi. Polis Fatma Y. ile görüştüğünde 3 kişi olduklarını söyleyince Fatma Y. kişi başı 300 lira fuhuş parası, 50'şer lira da taksi ve aracılık ücreti istedi. Polis bu istekleri kabul ederek Fatma Y.'den adresi alıp buluşma yerine gitti. Bir otelde kadınlarla buluşan polis önceden seri numarası alınmış paraları verdi. Polis daha sonra kimliğini çıkartarak kadınları emniyete getirdi. Polis mağdur olan Fatma D. ve Serpil D.'nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Fatma Y.'ye ise "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlamasıyla işlem yapıldı. 

Fatma Y. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakim zanlıya, "mağdurlara 200 metre yaklaşmama" cezası verdi. Zanlının takibi için elektronik kelepçe takıldı. 

Fatih Keçe
ADANA 


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