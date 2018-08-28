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'Sosyete torbacısı' kıskıvrak yakalandı

Beşiktaş’ta narkotimlerinin peşinde olduğu “sosyete torbacısı” olarak bilinen şahıs, lüks semtteki evine düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Sosyete torbacısı kıskıvrak yakalandı

28 Ağustos 2018 09:20
'Sosyete torbacısı' kıskıvrak yakalandı - Tıkla İzle

 Mini bir cephaneliğin bulunduğu dairede yapılan aramalarda, çok miktarda satışa hazır “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ile kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İstanbul’da başarılı operasyonlara imza atan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, lüks semtlerdeki gece kulüplerinde torbacılık yapan "ünlülerin torbacısı" olarak bilinen şahsın Akaretler'de bir evde olduğunu belirledi. Günler süren fiziki ve teknik takiplerin ardından hazırlıklarının tamamlayan narkotimleri, operasyon için düğmeye bastı. Polis geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerindeki bir binaya operasyon düzenledi. Operasyonda apartmanın en üst katındaki daireye giren tim, “sosyete torbacısı” olarak bilinen Zafer A. A.’yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın kelepçelenmesinin ardından dairede saatlerce arama yapan tim, evin çeşitli yerlerinden satışa hazır çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ile kokain ve “MDMA” adındaki hammadde ele geçirdi.

Mini bir cephanelik de bulundu 

Öte yandan, evde aramalara devam eden polis, özel bir odada pompalı tüfek, tabanca ile çok miktarda fişek ve mermi ele geçirdi. Mini bir cephaneliği andıran silahlar dışında yine evde bulunan hassas terazi ve çok miktarda paraya da el konuldu. Gözaltına alınan ve emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan çok sayıda kaydı bulunan şahıs, bürodaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Doğan Can Cesur

 

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