Diğer
Kategoriler

Sovyetlerin efsaneleri kar üstünde futbol oynadı

FIFA 2018’e ev sahipliği yapan Rusya’da organizasyonlar öncesi tanıtım etkinlikleri sürüyor. Soçi’de Sovyetlerin futbol efsaneleri deniz seviyesinden 2 bin 644 metre yükseklikte kar üstünde futbol oynadı.

Sovyetlerin efsaneleri kar üstünde futbol oynadı

25 Nisan 2018 23:45

FIFA 2018’e ev sahipliği yapacak olan Rusya’da organizasyondan 50 gün öncesinde önemli bir etkinlik düzenlendi. Soçi’de bulunan ve 2014’te Soçi Kış Olimpiyatları'nın gerçekleştirildiği deniz seviyesinden 2 bin 644 metre yükseklikte bulunan olimpiyat parkında, Sovyetlerin efsane futbolcuları gösteri maçı yaptı. Sovyetlerin önemli futbol efsanelerinden olan ve Rusya’nın 2018 Dünya Kupası elçisi olan Evgeny Lovchev’in de oynadığı hazırlık maçı 15’er dakika 2 devre olarak oynandı. Yarım saat süren futbol müsabakası 3-3’lük skorla sona erdi. Organizasyonda çocukların, gençlerin, öğrenci ve Rus halkının katılımı yoğun oldu. Kar üstünde yapılan müsabakada güzel görüntüler ortaya çıktı. 

Erhan Altıparmak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç