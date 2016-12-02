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Sow: 'Derbi maçtan 3 puana ihtiyacımız var'

Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Moussa Sow, Beşiktaş derbi maçına ilişkin yaptığı açıklamada, bu önemli karşılaşmadan mutlak 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Sow: Derbi maçtan 3 puana ihtiyacımız var

02 Aralık 2016 22:08

Yayıncı kuruluşa konuşan Sow, önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Büyük bir karşılaşma bizi bekliyor. Önemli bir derbiye çıkacağız. Çok iyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Beşiktaş da çok iyi bir takım. Geçmiş sezondan bu yana performanslarını iyi bir şekilde sürdürmeyi başarmış bir takım izliyoruz bunu itiraf etmek lazım. Ama son birkaç maça baktığımızda sezon başına kıyasla çok daha iyi bir durumdayız. Daha iyi bir form durumu yakaladık ve çok iyi bir karşılaşmanın izleyenleri beklediğini düşünüyorduk. 3 puana ihtiyacımız var. Umarım şampiyonluk yolunda bizim için çok önemli olacak bu 3 puanı almayı başarırız" dedi.

"Tamamen Beşiktaş maçına konsantre olmuş durumdayım"
Derbi de elinden geleni yapmak istediğini kaydeden Sow, "Kişisel olarak değerlendirecek olursam özellikle son dönemde kendimi çok iyi hissediyorum. İyi bir ritim yakaladım. Kendimi son dönemde çok iyi hissediyorum. Belki en başta zamana ihtiyacımız oldu bu tempoya ulaşabilmek için. Ama şu anda çok çok iyi olduğumu söyleyebilirim. Son karşılaşmada 3 gol attım. Bundan dolayı tabii ki mutluyum. Ama o geçmişte kaldı. O sayfayı ben çevirdim şu anda. Tamamen Beşiktaş maçına konsantre olmuş durumdayım. Takım halinde iyi durumdayız. Umarım ben de her zamanki gibi Beşiktaş karşılaşmalarında olduğu gibi takımıma bu maçta da elimden gelen en büyük katkıyı verebilirim. Belki bir asist olur belki bir gol olur. Neden olmasın. Ama bunların dışında en önemlisi Fenerbahçe’nin kazanması" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş beğendiğim bir takım ve onlara karşı oynamaktan keyif alıyorum"
Senegalli oyuncu konuşmasının şöyle noktaladı: "Beşiktaş’ta 2 yıl önce arkadaşım Demba Ba da forma giydi. Onun orada forma giymiş olması da benim daha motive ediyor. Mutluyum Beşiktaş’a karşı her maçta forma giydiğim için. Beşiktaş beğendiğim bir takım ve onlara karşı oynamaktan keyif alıyorum. Seyircimizin Galatasaray maçında oluşturduğu atmosfer muhteşemdi. O ambiyansın aynısını hatta daha iyisini yapmalarını bekliyorum." 

Etiketler: Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Moussa Sow


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