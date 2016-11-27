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Sow o anı anlattı!

Moussa Sow, Çaykur Rizespor’a attığı röveşata gole ilişkin, "Mehmet Topal beni gördü, ben de bir işaret yapıp top istedim. Denedim ve oldu. Mutluyum golü rövaşata ile attığım için" dedi.

Sow o anı anlattı!

27 Kasım 2016 22:42

Attığı 3 golle yıldızlaşan Moussa Sow, 5-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sow, "Benim için güzel bir akşam oldu. Fenerbahçe için de öyle. Attığım goller zincir gibi değerlendirebiliriz. Attığım golden dolayı mutluyum. Golcüler gol atmak ister. Ben de gol atmak istiyordum ve attım. Fenerbahçe kulübüne teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum bana her zaman destek oldular.

"DENEDİM VE OLDU"

Ligden düşmüş bir takıma karşı Elazığspor’a karşı hattrick yapmıştım. Bu 2. oldu. Mehmet Topal beni gördü, ben de bir işaret yapıp top istedim. Denedim ve oldu. Mutluyum golü rövaşata ile attığım için” ifadelerini kullandı.


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