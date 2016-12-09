UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasının son maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın 11’i de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde A Grubu son maçında deplasmanda Feyenoord’u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’nin tek golünü atan Moussa Sow ile Osmanlıspor’un Zürih’i 2-0 yendiği maçta iyi bir performans sergileyen Numan Çürüksu, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.

Haftanın ilk 11’inde yer alan isimler şöyle:

"Waterman (Apoel), Kryvtsov (Shaktar Donetsk), Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Bailly (Manchester United), Taison (Shaktar Donetsk), Mkhitaryan (Manchester United), Rienstra (AZ Alkmaar), Soderlund (Saint-Etienne), Eder (İnter), Sow (Fenerbahçe), Duris (Viktoria Plzen)."