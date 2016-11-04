UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta karşılaşmalarının sona ermesinin ardından haftanın 11'i belli oldu. UEFA resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Moussa Sow, Fenerbahçe’nin evinde Manchester United’ı 2-1 mağlup ettiği maçın 2. dakikasında attığı rövaşata golü ile haftanın 11’ine seçildi. Haftanın 11’in de yer alan başka bir isim de Osmanlıspor’un defans oyuncusu Numan Çüruksu oldu. Osmanlıspor’un deplasmanda Villarreal’i 2-1 yendiği mücadelede başarılı bir performans gösteren Numan Çürüksu da bu listede yer aldı.

Haftanın ilk 11’inde yer alan isimler şöyle:

“Fahrmann (Schalke 04), Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Sadygov (Karabağ), Van Dijk (Southampton FC), Taison (Shaktar Donetsk), Stancıu (Anderlecht), Giuliano (Zenit), Hwang (Salzburg), Sow (Fenerbahçe), Aduriz (Athletic Bilbao), Dzeko (Roma).”

Oğuzhan Ort