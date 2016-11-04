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Sow ve Numan, UEFA 11’inde

UEFA Avrupa Ligi haftanın 11’ini Fenerbahçe’nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow ile Osmanlıspor’un defans oyuncusu Numan Çürüksu da yer aldı.

Sow ve Numan, UEFA 11inde

04 Kasım 2016 15:04

UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta karşılaşmalarının sona ermesinin ardından haftanın 11'i belli oldu. UEFA resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Moussa Sow, Fenerbahçe’nin evinde Manchester United’ı 2-1 mağlup ettiği maçın 2. dakikasında attığı rövaşata golü ile haftanın 11’ine seçildi. Haftanın 11’in de yer alan başka bir isim de Osmanlıspor’un defans oyuncusu Numan Çüruksu oldu. Osmanlıspor’un deplasmanda Villarreal’i 2-1 yendiği mücadelede başarılı bir performans gösteren Numan Çürüksu da bu listede yer aldı.
Haftanın ilk 11’inde yer alan isimler şöyle:

“Fahrmann (Schalke 04), Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Sadygov (Karabağ), Van Dijk (Southampton FC), Taison (Shaktar Donetsk), Stancıu (Anderlecht), Giuliano (Zenit), Hwang (Salzburg), Sow (Fenerbahçe), Aduriz (Athletic Bilbao), Dzeko (Roma).”

Oğuzhan Ort

Etiketler: Moussa Sow


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