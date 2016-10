Sarı-lacivertli kulübün Senegalli futbolcusu Sow, Fenerbahçe Gazetesi'nin 154. sayısına özel açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe her zaman benim için özlem duyduğum kulüptü"

Fenerbahçe'ye dönmenin keyif olduğunu belirten Sow, "Fenerbahçe’de kupalar kazandım. Geçen sezon herkesin de gördüğü gibi Birleşik Arap Emirliklerine transfer oldum. Al-AHLİ’de iyi bir sezon geçirdim. Orada da kupa kazandım, şampiyon oldum. Ama Fenerbahçe özlemi içimdeydi. Başka kulüplerden, hatta Beşiktaş’tan da teklifler aldım. Ancak Fenerbahçe her zaman benim için özlem duyduğum kulüptü. Kulübüme sordum 'Fenerbahçe’ye kiralık gidebilir miyim?' diye. Bunun mümkün olduğunu görünce, Fenerbahçe’nin de bana ilgisi olunca hiç düşünmedim buraya geldim. İyiki de gelmişim" dedi.

"Türkiye ligi de kolay bir lig değil"

Futbola Fransa’da başladığını hatırlatan Senegalli futbolcu, "Bana göre çok iyi bir lig, çok zor bir lig. Fransa’ya gelen yabancı oyuncular bile, Fransa’ya geldiğinde bu ligin çok karmaşık, çok zorlu bir lig olduğunu söylüyorlar ki, bu çok doğru. Sonra da Türkiye’ye geldim. Burası da kolay olmayan bir lig. Fenerbahçe’de, büyük bir kulüpteyiz ve her sene şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Fenerbahçe’de bu durum her zaman böyle olmuştur. Hedefte olan bir kulübüz ve hiçbir maç kolay değil. Sanıldığı gibi hiçbir zaman küçük takım yok. Sonuç olarak buranın da çok iyi bir lig olduğunu düşünüyorum. Türkiye’ye de birçok yabancı oyuncunun gelip, süper lig de oynamak istediğini görüyoruz. Türkiye’de çok iyi Türk oyuncular da var. Aynı zamanda kendi milli takımlarında oynayan oyuncular buranın kalitesini ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Ben Dubai’ye emekliliğimi orada geçirmeye gitmedim"

Birleşik Arap Emirlikleri liginin Türkiye ve Fransa ligine göre biraz daha farklı olduğunu belirten Sow, "Eğer oraya gidip kolay olacağını düşünürseniz, hemen kaybetmeye düşmeye başlarsınız. Atmosfer güzel, hava güzel, şehir güzel. Ben mesela Dubai’de idim. Dubai’de her şey vardı, daha az çalışma ortamı gözüküyordu. Şehirde böyle bir hava vardı. Ama ben oraya asla emekli olmaya, emekliliğimi orada geçirmeye gitmedim. Ben futbol oynamaya ve bir şeyler kazanmaya devam etmek için gittim, benim kafamda sadece bu vardı" dedi.

"Fenerbahçe formasına saygılı olmak zorundayız"

Fenerbahçe’nin lige şanssız sonuçlar ile başladığı bir zamanda geldiğini hatırlatan Sow, "Evet bu doğru ama şu an çok iyiyiz. 2 maç kaybettik. 2 maç da berabere kaldık. Başlangıçta bu iyi olmadı ama hemen toparlanıp dönüş yapmamız gerekiyordu. Bu sezonun devamı için çok önemliydi ve Kasımpaşa maçı kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. Ve bunu başardık. Ayrıca Avrupa Kupası’ndaki Feyenoord maçında ortaya koyduğumuz futbol ve aldığımız galibiyet çok önemli. Fenerbahçe formasına saygılı olmak zorundayız" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin her zaman ilk sıralarda yer alan bir takım olduğunu belirten Sow, "Yeni bir teknik heyet yeni oyuncular ama şu anda görüyoruz ki yüksek kalitede insanlarla çalışıyoruz. Onlarla beraberiz ve umarım en iyi noktalara geliriz" ifadelerini kullandı.

"Emenike’nin son dakikada attığı gollerle birçok maç kazandık"

Fenerbahçe’ye geldiğinden beri Emenike ile hep çok iyi anlaştıklarını söyleyen başarılı oyuncu, "Emenike çok kibar, çok kaliteli, sevdiğim ve takdir ettiğim bir insan. Burada 1 yıl birlikte şampiyonluk da yaşadık. O yıl da çok iyi geçmişti bizim için. Webo vardı, ben, Emenike vardı ön tarafta hücumcu olarak. Aynı zamanda Kuyt da buradaydı. Bir oyuncu çıkıyor aynı değerde diğeri giriyordu ve oda takıma hemen katkıda bulunuyordu. Bunu görebiliyorduk. Hala hatırlıyorum, çok fazla maçı son dakikada, son saniyede attığımız gollerle kazandık. Emenike’nin son dakikada attığı gollerle birçok maç kazandık. Doğal olarak hepimiz ilk 11 de sahada olmak isteriz. Ancak takımlar sahaya sadece 11 kişi çıkabiliyor. Sonuç olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olduk, şimdi de aynı şeyi yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"2012-2013’de yaptığımızı bir kez daha yapmak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin Avrupa ligindeki şansının sorulması üzerine, Senegalli futbolcu, "Zorya’ya karşı maçı kaybetmedik, 1 puan ile ayrıldık. Ama maçları kazanmamız, puanlar almamız lazım. Zira hiç kolay bir grup değil, adeta Şampiyonlar ligi ağırlığında. Ama yine de her şey mümkün. Feyenoord galibiyeti ile grup lideri olduk. Biz de Fenerbahçe olarak büyük bir takımız. 2012-2013’de yaptığımızı bir kez daha yapmak istiyoruz. Takımda o dönemden aynı arkadaşlarımız da var, o günleri bir kez daha yaşamak istiyoruz. O zaman finale çıkabilirdik, fakat finali son anda bir golle kaybettik" şeklinde cevap verdi.

"Taraftarımız her zaman bizi desteklesin"

Sarı-lacivertli futbolcu, taraftarın kendisine verdiği destek hakkında ise, "2012'den bu yana Allah'a şükür saha içerisinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Fenerbahçe’ye gelmeden önce, aslında hiç böyle bir şey yaşamamış ve karşılaşmamıştım. Buradan ayrılmadan önce çok şeyler yaşandı, Çok goller attım, stadımızda çok güzel şeyler yaşadık. O nedenle buranın ne kadar büyük olduğunu bana hissettirerek, kendilerinin de ne kadar büyük taraftar olduklarını gösterdiler. Onların desteği beni gerçekten çok etkiliyor. İnanın o yüzden ben yedek kulübesindeyken bile, hemen oyuna girip taraftarları mutlu etmek istiyorum. Saha içerisindeyken de, onlar için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Aslında içimden, yere eğilip onlara teşekkür etme hissi geliyor. Benim için tüm yaptıklarından dolayı, beni gerçekten kalpten etkiledikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Lütfen, bizi her zaman olduğu gibi coşkuyla desteklemeye devam etsinler, tıpkı son Feyenoord maçında olduğu gibi" diye konuştu.