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Sow'un rövaşatası UEFA'da yılın golüne aday

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Moussa Sow'un Manchester United'a attığı gol, UEFA'da 2016-17 sezonun en iyi golü olmaya aday gösterildi.

Sowun rövaşatası UEFAda yılın golüne aday

10 Ağustos 2017 13:09

Senegalli futbolcu Sow'un Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'a attığı gol, UEFA'da sezonun en güzel golü olmaya aday gösterildi. UEFA'nın internet sitesinden yapılan oylamada 8 aday bulunuyor. 19 gün boyunca UEFA'nın internet sitesinde devam edecek oylamada Sow'un rakipleri ise şöyle:

Geçen sezon Barcelona'da forma giyen Jordi Mboula

Real Madridli Casemiro

Juventuslu Mario Mandzukic

Austria Wienli Kevin Friesenbichler

İspanya Milli Takımı'ndan Marco Asensio

İtalya Kadın Milli Takımı'ndan Daniela Sabatino 

Etiketler: sow


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