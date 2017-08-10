Sow'un rövaşatası UEFA'da yılın golüne aday

Senegalli futbolcu Sow'un Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'a attığı gol, UEFA'da sezonun en güzel golü olmaya aday gösterildi. UEFA'nın internet sitesinden yapılan oylamada 8 aday bulunuyor. 19 gün boyunca UEFA'nın internet sitesinde devam edecek oylamada Sow'un rakipleri ise şöyle:

Geçen sezon Barcelona'da forma giyen Jordi Mboula

Real Madridli Casemiro

Juventuslu Mario Mandzukic

Austria Wienli Kevin Friesenbichler

İspanya Milli Takımı'ndan Marco Asensio

İtalya Kadın Milli Takımı'ndan Daniela Sabatino