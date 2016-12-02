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Soygun filmi izleyip PTT'yi soydular

Adana'da kar maskesi takıp başlarına çöp poşeti geçirerek girdikleri PTT şubesinde görevlileri tabanca ve bıçakla etkisiz hale getiren 2 kişi, 3 bin lira parayı gasp etti. Güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen olayın ardından yakalanan şüphelilerin, bir soygun filmi izledikten sonra iş kurmak amacıyla PTT şubesini soymaya karar verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Soygun filmi izleyip PTTyi soydular

02 Aralık 2016 09:23
Soygun filmi izleyip PTT'yi soydular - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 30 Kasım Çarşamba günü Yüreğir ilçesi, Yaşar Doğu Caddesi'nde, meydana gelen olayda, kar maskesi takıp başlarına çöp poşeti geçiren 2 kişi PTT şubesine girdi. Soyguncular içeri girer girmez başlarındaki çöp poşetini çıkartıp attı. Kar maskeli olan soygunculardan biri bıçak diğeri ise tabanca ile iki görevliyi etkisiz hale getirdi. Tabancalı olan soyguncu içeride bulunan bir müşterinin sırtına tabancayı dayadı. Bu arada bıçaklı şahıs kasadaki bütün parayı aldı. Soyguncular müşterinin de parasını aldıktan sonra kaçtı.

Toplam 3 bin liranın gasp edildiği olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
PTT görevlileri soyguncular kaçtıktan sonra olayı polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler PTT şubesindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede soyguncuların tabanca, bıçak ve kıyafetleri bir evin bahçesine attığı belirlendi. Polis soyguncuların attıkları eşyaları gelip alacağını düşünerek bahçeye pusu attı.
Bir süre sonra soygunculardan biri bahçeye gelerek tabanca ve kıyafetleri almak isterken yakalandı. İsminin Şahin Ö. (19) olduğu belirlenen zanlı emniyete götürülerek ifadesi alındı.
Şüphelinin sorgusunda soygunu birlikte yaptığını söylediği E.G. de (16) gözaltına alındı.
Şahin Ö.'nün ifadesinde, arkadaşıyla televizyonda izledikleri bir soygun filminden etkilenerek iş kurmak için PTT şubesini soymaya karar verdiklerini söylediği öğrenildi.
Bu arada, şüphelilerin gasp ettiği 3 bin liranın bin 450 lirası ise ele geçirildi. Zanlılardan E.G. yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Şahin Ö. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya
 


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