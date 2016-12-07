Olay, saat 00.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Arif Hikmet Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. iddialara göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler iki çocuk babası Abdulkadir Yakup isimli Suriyeli vatandaşın dükkanını soymak için içeri girdi. O sırada dükkan sahibi Yakup ve kişi ya da kişiler arasında arbede yaşandı. Arbede sonrası iş yeri sahibi Abdulkadir Yakup başına sert bir cisim alarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu fark eden dükkanın alt katında bulunan Yakup’un oğlu durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yakup’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, bakkal dükkanında cinayet sonrası detaylı olay yeri çalışması yaptı. İş yeri sahibinin küçük oğlu polisler tarafından sakinleştirilirken, olay hakkında bilgisine başvuruldu. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Yakup’un cansız bedeni olay yerinde bekleyen cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çevredeki iş yerlerinde güvenlik kamerası ararken, olayla ilgili de soruşturma başlattığı öğrenildi.

İş yeri sahibi Yakup’un yakını olduğu öğrenilen Faruk Halil, "Biz burada değildik, çocuk telefon açtı bize geldik. ’Babamı vurdular’ dedi. Bir geldik ki babası yerde yatıyor. Dükkanda iki kişilermiş, babası ve çocuğu. Diğer çocuğu ise kuran kursunda okuyordu. Sadece çocukla kendisi burada yaşıyor. İçeriden paraları ve sigaraları almışlar" dedi.