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Soygun şüphelisi yakalandı

Diyarbakır’da bir market zincirinin 3 şubesine yönelik silahlı soygun ve nitelikli yağmaya teşebbüs suçlarını işlediği değerlendirilen bir şüpheli yakalandı.


17 Şubat 2017 11:14

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda ilimiz genelinde vatandaşlarımıza hizmet vermekte olan bir marketler zincirinin 3 şubesine yönelik silahlı soygun, nitelikli yağma ve nitelikli yağmaya teşebbüs suçlarını gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli bir şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahısla ilgili olarak yapılan çalışmalarda, şahsın bahse konu marketler zincirinin 11 Ocak 2017 günü Bağlar ilçesi Karacadağ Bulvarı üzerindeki şubesine ve 09 Şubat 2017 tarihinde ise Bağlar ilçesi Yusuf İslam Caddesi üzerinde bulunan şubesine yönelik olarak ‘Silahlı market soygunu ve nitelikli yağma’ olayını gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs 13 Şubat 2017 tarihinde ise nitelikli yağma suçunu ilk olarak gerçekleştirmiş olduğu Bağlar ilçesi Karacadağ Bulvarı üzerindeki market şubesine, üzerinde kar maskesi ve pompalı tüfekle gözetlediği sırada, yapılan operasyon sonucu gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs, 2 ‘nitelikli yağma’ ve bir ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçlarından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi. 

Etiketler: diyarbakır, soygun


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