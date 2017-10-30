Soyguna gelen çete üyeleri alarmı duyunca apar topar kaçtı



Olay, 21 Ekim Cumartesi günü saat 05.00 sıralarında Ümraniye’deki bir motosiklet servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle gece saatlerinde bölgedeki dükkanlarda soygun yapan organize hırsızlık çetesi, bu kez bir motosiklet servisini gözüne kestirdi. 3 motosikletle gelen kasklı 6 hırsız, önce servisin etrafında keşif yaptı. Ardından güvenlik kamerasını fark eden hırsızlar yönünü değiştirdi. Daha sonra hırsızlar servisin içerisine girmek istedi. Ancak kilitli olduğunu fark eden hırsızlar, kapının camını kırdı. Elini kırılan camdan içeriye sokan hırsızlardan biri dakikalarca kilidi kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Alarmın çalmasıyla birlikte hırsızlar geldikleri motosikletle apar topar kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Alarmı duyunca apar topar kaçtılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 ayrı motosikletle gelen 6 hırsız, servisin önüne geliyor. Motosikletlerinin yönünü yola doğru ayarlayan hırsızlar ardından çevrede keşif yapıyor. Hırsızlardan ikisi ise servisin kapısını zorluyor. Kamerayı fark eden hırsızlar vakit kaybetmeden zıplayarak yönünü değiştiriyor. Ardından hırsızlar kapının camını kırıyor. Elini kırılan camdan içeriye sokan hırsız, kilidi kırmaya çalışıyor. Dakikalarca uğraş veren hırsızlar alarmın çalmasıyla geldikleri motosikletlerle apar topar kaçıyor.

Polis ekipleri çeteyi yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur