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Gündem »
Soylu: 'Dört ayda 7 bin 500 uyuşturucu taciri tutuklandı'
04 Mayıs 2018 10:06
Soylu: 'Dört ayda 7 bin 500 uyuşturucu taciri tutuklandı'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde ilk 4 ayda 7 bin 500 kişinin tutuklandığını bildirdi.
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04 Mayıs 2018 10:06
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