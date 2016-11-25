İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Valiliği'ne yapılan bombalı terör saldırısında şehit edilen 2 kişinin kanının yerde kalmayacağını vurgulayarak “Karanlığın en koyu olduğu noktası aslında aydınlığa en yakın noktadır. Onlar beceremediler ama biz başaracağımızı ve becereceğimizi tüm dünyaya göstereceğiz” diye konuştu. Bakan Soylu, saldırının detaylarının ve faillerinin yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

Adana'da 2 kişinin öldüğü 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı nedeniyle Bakan Süleyman Soylu, saldırının hedefi olan Adana Valiliği'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Bakan Soylu, insanların huzuruna kastetmeye gayret gösterenlere çağrıda bulunarak, “Bu ülkenin huzurunu bozamazsınız ve başaramazsınız, hiç kimsenin endişesi olmasın. Güvenlik kuvvetlerimiz bir taraftan polisimiz, jandarmamız, korucumuz Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları Türkiye'nin her noktasının güvenli ve huzur dolu bir şekilde olması için yoğun gayret ortaya koymaktadırlar. 24 saat günler haftalar boyu aralıksız bir mücadele sürdürmektedirler. Şunu ifade etmek istiyorum ki terör ve şiddet hedeflerimizden, Türkiye'yi ayıramayacaktır. Böyle bir fırsatı da bulamayacaktır. Bugün Güneydoğu dahil olmak üzere ülkemizin özellikle huzur arayan tüm bölgemizde jandarmamızla, polisimizle, askerimiz korucumuzla operasyonlar devam etmektedir” diye konuştu.

Adana'daki terör saldırısıyla ilgili güvenlik güçlerinin dün başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Soylu, faillerin ve saldırının tüm ayrıntılarının yakın zamanda kamuoyuna açıklanacağını anlattı. Saldırıda şehit olan 2 vatandaşın kanının yerde kalmayacağının altını çizen Bakan Soylu, “Bu cümleyi bilerek söylüyorum ve burada milletimizin birliğinin, beraberliğinin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünün kararlılığı, teröre karşı olan o birleştirici anlayışı aynı istikamette devam edecektir. 21. asırda 15 temmuz'dan sonra Türkiye'nin, 15 Temmuz dahil olmak üzere başına örülmek istenen çorabın farkındayız. Bir taraftan darbe, sadece kendi adına o gün yapılmış ve gerçekleştirilmiş ve geçiştirilmiş bir olay değildir. 15 Temmuz darbesinin kendine ait mütemmim cüzleri vardır. Bir tanesi de PKK terör örgütü, DEAŞ ve FETÖ'nün ortaya koyduğu bütünleşik terör hadisesidir. Buna karşı büyük bir eminlikle ifade etmek istiyorum ki bizim her birimizin ve ülkemizin tüm güvenlik kuvvetlerinin milletimizin ferasetini mağlup edebilme kabiliyeti söz konusudur, kimsenin bir endişesi olmaması gerek” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırı nedeniyle gazetelere ilan veren sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ederek, "Bir taraftan kıymetli Cumhurbaşkanımız liderliğinde ve Başbakanımız basiretinde bu mücadeleleri hep birlikte aziz milletimizle beraber gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki bugünlere de ortaya koyduğumuz bu kararlılık ve bir tavır Türkiye'yi 21. yüzyılın yıldızı haline getirecektir. Karanlığın en koyu olduğu noktası aslında aydınlığa en yakın olan noktadır. Onlar beceremediler ama biz başaracağımızı ve becereceğimizi tüm dünyaya göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu daha sonra saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Mustafa Çiçek - Nuri Pir - Umutcan İşledici