Soylu'dan şehit öğretmenin babasına taziye telefonu

Torul İlçe Hükümet Konağı'na gelen Gümüşhane Valisi Okay Memiş, burada şehit babası Hamit ve kardeş Ahmet Yılmaz ile görüştü.

Memiş, burada şehit babasına "Maalesef şehit haberi ulaştı. Mekanı cennet olsun. 15 Temmuz gibi bu memleketin, bu ülkenin destan yazdığı bir tarihte kardeşimizin şehadet haberini aldık. Sizlerin acısının büyük olduğunu biliyor ve paylaşıyoruz. Artık çocuğunuz sadece sizin çocuğunuz değil. Bundan sonra yüce Türk milletinin evladıdır. Sizlerde bize o yavrumuzun Türk Milleti ve devletine emanetiniz. Hepimizin başı sağolsun" diyerek taziyelerini iletti.

Vali Memiş, kendisini telefonla arayarak bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da baba Hamit Yılmaz'la görüştürdü. Baba Yılmaz, kendisine taziyelerini ileten bakan Soylu'ya "Vatan sağolsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Şehit öğretmenin cenazesinin yarın Torul'da düzenlenecek törenin ardından öğle namazı sonrası Demirkapı Köyü'nde toprağa verilecek.

16 Haziran günü sınıf öğretmeni Necmettin Yilmaz, görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken otomobili kurşunlanmış, otomobili Pülümür Vadisi'nde yanmış halde bulunmuştu.

Recep Ergin