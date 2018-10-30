Soylu'dan Tunceli'de şehit olan askerlerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlıktaki Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Konferans Salonunda düzenlediği basın toplantısında, Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu vurgulayan Soylu, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede etkin ve kararlı bir mücadele verdiğine dikkat çekti. 4 mevsim operasyon halinde olduklarını anlatan Soylu, bazı dağlar ve bu dağlardaki iklim ve hava şartlarının zorluklarına değindi. Soylu, teröristlerin kullandığı mağaraları bulabilmek, örgütün kış ayında erzak temininin önüne geçebilmek ve teröristleri rahat bırakmamak için ellerinden gelen bütün gayreti hangi zor şartlar olursa olsun bırakmayacaklarını vurguladı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK DARBE

Soylu, bölücü terör örgütünün HDP üzerinden nüfus ettikleri belediyelere yaptıkları görevlendirmelerle hem örgütün para ve lojistik desteğini kestiklerini hem de bu belediyeleri iş üretir hale getirdiklerini belirterek, şehirlere gelen huzur sayesinde Doğu ve Güneydoğu'daki illere dünyanın her yerinden turist geldiğini ifade etti. Soylu, son 1 yılda terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin bilgiler vererek, "PKK'ya yönelik toplam 91 bin 297, FETÖ'ye yönelik 38 bin 725, DEAŞ'a yönelik ise 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine yönelik 655 operasyon gerçekleştirdik. Bin 451 PKK'lı ve 40 da aşırı sol terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi bu operasyonlarda. 336 DEAŞ mensubu da gözaltına alındı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine PKK terör örgütü operasyonlarında 113 sözde üst düzey yönetici terörist etkisiz hale getirildi. 132 PKK'lı, aileleriyle beraber irtibat kurmak suretiyle ikna edildi, adaletin, hukukun önüne çıkarıldı" diye konuştu.

"İÇ GÜVENLİK OPERASYONLARINDA EN BAŞARILI VİLAYETİMİZ TUNCELİ'DİR"

Tunceli'de 2 askerin şehit olmasıyla ilgili olarak bazen basın yayın organları, bazen de sosyal medya üzerinden yanlış bilgilendirmeler ortaya atıldığını ifade eden Soylu, bu konuda bir bilgi verme zaruretinin meydana geldiğini söyledi. Terörle mücadele operasyonu faaliyeti esnasında 2 askerin Tunceli'de şehit olduğunu anımsatan Soylu, Tunceli'de yürütülen operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bizim çeşitli operasyon bölgemiz var. Bunlardan Tunceli bölgesi PKK'nın en önemli etkinlik alanlarından birisiydi. Biriydi diyorum çünkü buradaki dağ kadrosunun yüzde 75'ini 2017'nin başından itibaren etkisiz hale getirdik. 2017'de bu bölgede yaklaşık 315 terörist söz konusuydu. Şu anda 81 ile 84 arası terörist var. Yani yüzde 75 civarında bu bölgede kahramanlarımızın vermiş olduğu mücadeleyle birlikte bir eksilme, terör örgütünü etkisiz hale getirme söz konusu. Bu operasyonlar ne yaz dinlemiştir, ne sonbahar, ne ilkbahar, ne de kış. Sürekli devam etti. Yine Tunceli bölgesiyle ilgili 2017'de 4 bin 162 küçük operasyon, 8 orta operasyon yapıldı. Bu operasyonlar bazen 2 bin metre, bazen 700-800 metrede yapılıyor. Bu operasyonlar bazen pusu atma şeklinde günlerce sürer. Keza bundan kısa bir süre önce Tunceli'de 2 kırmızı renkli terörist ele geçirildi, etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün en üst düzey yöneticilerindendi. Yıllardan beri isimleri bölgede karabasan oluşturmuştur. Evlatlarımız günlerce pusu attı, yağmur çamur dinlemeden. Pusuya yattılar ve pusuda hiç beklemedikleri anda teröristleri etkisiz hale getirdiler. 2018'de 5 bin 310 operasyon, toplam 9 bin 372 operasyon, 21 de orta ölçekli operasyon gerçekleştirildi. Bu aynı şekilde devam edecek. Yine ne DHKP-C'den kırsalda Tunceli'de bir kişi kalmıştır, ne de MLKP'den kalmıştır. Oysa burası onların alanıydı. DHKP-C ve MLKP, PKK'nın şemsiyesi altında hayatlarını sürdürüyor, terör anlayışını PKK'nın şemsiyesi aldında gerçekleştirmeye çalışıyordu. Bizim Türkiye'de iç güvenlik operasyonları çerçevesinde en başarılı vilayetimiz Tunceli'dir. 2017'de çok mücadele edildi, çok gayret gösterildi. 2 şehidimiz oldu. 2018'de yüzde 75 azaltılmasına rağmen şehidimiz olmadı."

Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde terör örgütüne ağır darbeler vurulduğuna dikkat çeken Soylu, örgütün Tunceli'deki kırsal alanda kaybettiği gücünü geri kazanmak için yurt dışından terörist takviyesi yapma kararı aldıkları istihbaratını aldıklarını bildirdi. Jandarmanın bu girişimi akamete uğratmak için 1 Ekim 2018'den itibaren 21 timle operasyon başlattığını dile getiren Soylu, "Bu timlerden 9'u Nazimiye kırsalında, 2'si de söz konusu olay mahallindeydi. Şehitlerimiz de bu timlerden 12 kişilik bir timin içinde bulunuyordu. Bu 2 tim 21 Ekim'de bölgeye helikopterle indirildi. Operasyon bölgesi 2 bin 300 metre. Karayolu olmayan, sadece helikopterle veya yaya olarak gidilebilen zorlu kış şartlarına sahip bölge. Timlerin bölgeye bırakılmasından sonra hava şartları meteoroloji tahminlerinin ötesinde aniden ağırlaştı. Hava şartları çok kötüleşip özellikle bu alanda tipi bastırılınca 26 Ekim'de timlerin geri çekilmesi konusunda komutanlar talimat veriyor. Sadece helikopter ve yaya ulaşımının mümkün olduğu bölgeye defaatle denenmesine rağmen olumsuz hava şartları nedeniyle helikopter oraya inemedi. Arkadaşlarımız, terörist saldırısı ve EYP eylemi riskine rağmen tabur komutanı başta olmak üzere yaya olarak bölgeye ulaşmaya çalıştı. 26 Ekim'de güçlükle time ulaşan personelimiz tarafından hipotermi geçiren 2 evladımıza ilk müdahale yapıldı" şeklinde konuştu.

'Yalan yanlış bilgiler verildi'

Soylu, sosyal medya üzerinden "2 askerin şehit olduğu yer" şeklinde paylaşılan fotoğraflar ve videoların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Bu konuda bir kara propaganda yürütüldüğünün altını çizen Soylu, HDP ve PKK sempatizanlarının, FETÖ'cülerin ve Türkiye'de terörle mücadeleden rahatsız olanların bu propagandayı yürüttüğünü belirtti. Soylu, "Maalesef bu hadiseye ilişkin bazıları bilgi eksikliğinden, bazıları sorumsuzca ama bazıları da kasıtlı olarak polemik oluşturmak amacıyla tamamen art niyetli olarak yapılan yorumlara şahit olduk. Yalan yanlış bilgiler verildi, olayla ilgili olmayan fotoğraflar paylaşıldı. Başka bir yerde çekilmiş, yüzü maskeli bir başka personelin videosu şehidimizin son konuşması şeklinde servis edildi. Ağaçlıklı bir yerde çekilmiş olayla ilgisiz fotoğraf evlatlarımızın şehit olduğu yer olarak gösterildi. Bunların hiçbirinin gerçekle ilgisi yoktur. Kasıtlı, düzmece ve art niyetli yapılan yayınlardır" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİN ÜZERİNDEKİ GİYSİ VE EKİPMAN DÜNYA STANDARTLARINDA"

Soylu, "Şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipman Jandarma Genel Komutanlığının kullandığı dünya standartlarında, hatta dünyadaki bir çok orduya da aynı standartta üretim yapan standartlar şeklinde elde edilmiştir. Ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır. Bunda ne teçhizat eksikliğimiz söz konusu, ne de böyle bir operasyona hazırlıksız gitmemiz söz konusu. Bazen maalesef komuta kademelerinde görev yapmış askerlerin televizyondaki yorumlarını dinliyorum. Bazıları da kendilerine orada görev verilmesine rağmen gitmeyip istifa edip korkanlar. Fırsatı eline geçirmişken, iki tane mikrofon önüme konulmuşken elinde sosyal medyanın klavyesi varken, terör olayı sosyal medyada yürümüyor. Kimse kusura bakmasın" açıklamalarında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına değinen Soylu, Kılıçdaroğlu'nun da olayın gerçekleştiği Tunceli Nazımiyeli olduğunu hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun orada terörle mücadele eden kahramanlara telefon açıp hiç "Allah sizden razı olsun" deyip demediğini soran Soylu, "Bu kadar ciddiyetten ve sorumluluktan yoksun bir anlayışı sadece laf olsun beri gelsin diye ortaya koyan bir süreci maalesef bu dönem içerisinde hep beraber gördük. Bunun aynı zamanda bir cehalet tanımlamasının da yapmak lazım geldiğini burada paylaşmak isterim" dedi.

"TELSİZ İLETİŞİMİ HİÇ KESİLMEDİ"

Soylu, terörle mücadelenin ciddi bir şekilde devam edeceğini vurgulayarak "Bu arkadaşlarımızla orada telsiz iletişimi hiç kesilmedi, sürekli irtibat halinde oldular. Ancak hipotermi dediğimiz olay, her insanda aynı hava koşulları aynı etkiyi göstermeyebiliyor. Olayın olduğu sırada bölgede hava şartları gerçekten kötüleşiyor. Tamamen açık bir alanda tek bir ağacın bulunmadığı bozkırda hem tipi hem de aşırı bir yağmura maruz kalıyorlar" diye konuştu.

Merkezden operasyondaki personelin geri çekilmesinin talep edildiğini belirten Soylu, özellikle tipinin bölgedeki askerleri zor koşullar altında bıraktığına dikkati çekti.

"OLAYLA İLGİLİ SORUMLULUĞUMUZU HİSSEDİYORUZ"

Soylu, "Bu olayla ilgili sorumluluğumuzu hissediyoruz. Ben Bakan olarak ve en alt birimdeki arkadaşlarımıza kadar hepimiz sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzu aynı şekilde devam ettiriyoruz. Hemen müfettişlerimizi görevlendirdik. Onlar gerekli inceleme ve soruşturmaları yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkililerinin olayın ardından bölgeye gittiklerini kaydeden Soylu, müfettişlerin incelemelerini tamamlaması ve eksikliğin belirlenmesinin sonrasında kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi. Soylu, şehitlerin ailelerinin vakur duruşunun kendilerine başka bir sorumluluk yüklediğini belirterek şehitlere Allah'tan rahmet, ailelere ve Türk milletine başsağlığı diledi.