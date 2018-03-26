SÖZ 39.BÖLÜM CANLI İZLE... SÖZ İZLE... SÖZ'ün 39. bölümünde neler olacak?

Star TV'nin sevilen dizisi SÖZ'de nefesler tutuldu. Seyirciler bu bölümde ekrana kilitlenecek. Aksiyonun eksik olmadığı Söz dizisi yayınlanan 39. bölüm fragmanıyla izleyicilerine keyifli bir akşam yaşatacak. Peki SÖZ'ün 39.bölümünde neler olacak? Pazartesi akşamlarının reytin rekorları kıran dizisi SÖZ'ün yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bahar’ın yapmak üzere olduğu hamle, Yavuz ve Bahar’ın ilişkisini geri dönülmez bir yola sokacaktır. İşte, Söz dizisiyle ilgili tüm detaylar haberimizde...

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Derman, Medusa planını bir adım daha öteye taşıyacak bilgiye sahiptir artık. Bu bilgi aynı zamanda birçok masumu canından edecek bir saldırının fitilini ateşler. Müfit’i kaçırarak üzerine çalıştığı projeyi bir silaha dönüştürmeyi başaran Derman artık binlerce can alacak bir güce sahip olmanın eşiğindedir. Yavuz komutasındaki Tim, Derman’ın yapacağı saldırıyı önlemek için görevlendirilir.

Yavuz’un tüm çabalarına rağmen Bahar kararından dönmemekte ısrarcıdır. Bahar’ın yapmak üzere olduğu hamle, Yavuz ve Bahar’ın ilişkisini geri dönülmez bir yola sokacaktır.

SÖZ dizisi oyuncu kadrosu

Söz dizisinin oyuncu kadrosu da dikkat çekici isimlerden oluşuyor. Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Mustafa Yıldıran, Görkem Sevindik ve Eren Vurdem yer alıyor.

Söz dizisinin konusu

Dizinin yapımcılığını Tims&B firması üstlendi. Dizinin senaristliğini Ethem Özışık, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor. Söz dizisi 'Nişanlısının ölümü üzerine intikam planları yapmaya başlayan bir bordo berelinin' hikayesini konu alıyor. İlk tanıtımı büyük heyecan oluşturan Söz, yakında Star TV'de ekrana gelecek.

