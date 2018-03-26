Diğer
Kategoriler

SÖZ 39.BÖLÜM CANLI İZLE... SÖZ İZLE... SÖZ'ün 39. bölümünde neler olacak?

SÖZ 39.BÖLÜM CANLI İZLE... SÖZ İZLE... Star TV'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Söz'ün 39. bölümü merakla bekleniyor. Peki SÖZ 39.bölümde neler olacak? Söz 39.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz 39.bölüm hakkında tüm merak edilenler...

SÖZ 39.BÖLÜM CANLI İZLE... SÖZ İZLE... SÖZün 39. bölümünde neler olacak?

26 Mart 2018 18:35

SÖZ 39.BÖLÜM CANLI İZLE... SÖZ İZLE... SÖZ'ün 39. bölümünde neler olacak?

Star TV'nin sevilen dizisi SÖZ'de nefesler tutuldu. Seyirciler bu  bölümde ekrana kilitlenecek. Aksiyonun eksik olmadığı Söz dizisi yayınlanan 39. bölüm fragmanıyla izleyicilerine keyifli bir akşam yaşatacak.  Peki SÖZ'ün 39.bölümünde neler olacak? Pazartesi akşamlarının reytin rekorları kıran dizisi SÖZ'ün yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bahar’ın yapmak üzere olduğu hamle, Yavuz ve Bahar’ın ilişkisini geri dönülmez bir yola sokacaktır. İşte, Söz dizisiyle ilgili tüm detaylar haberimizde...

SÖZ DİZİSİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Derman, Medusa planını bir adım daha öteye taşıyacak bilgiye sahiptir artık. Bu bilgi aynı zamanda birçok masumu canından edecek bir saldırının fitilini ateşler. Müfit’i kaçırarak üzerine çalıştığı projeyi bir silaha dönüştürmeyi başaran Derman artık binlerce can alacak bir güce sahip olmanın eşiğindedir. Yavuz komutasındaki Tim, Derman’ın yapacağı saldırıyı önlemek için görevlendirilir.

Yavuz’un tüm çabalarına rağmen Bahar kararından dönmemekte ısrarcıdır. Bahar’ın yapmak üzere olduğu hamle, Yavuz ve Bahar’ın ilişkisini geri dönülmez bir yola sokacaktır.

SÖZ dizisi oyuncu kadrosu

Söz dizisinin oyuncu kadrosu da dikkat çekici isimlerden oluşuyor.  Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Mustafa Yıldıran, Görkem Sevindik ve Eren Vurdem yer alıyor.

Söz dizisinin konusu  

Dizinin yapımcılığını Tims&B firması üstlendi. Dizinin senaristliğini Ethem Özışık, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor. Söz dizisi 'Nişanlısının ölümü üzerine intikam planları yapmaya başlayan bir bordo berelinin' hikayesini konu alıyor. İlk tanıtımı büyük heyecan oluşturan Söz, yakında Star TV'de ekrana gelecek.
 

Etiketler: söz dizisi, söz dizisi fragmanı, söz oyuncuları

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç