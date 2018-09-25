Söz 52. son bölüm İZLE | Söz 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 52. son bölümünde Çaylak ve Su'nun düğününe giden Yavuz, burada Derya'ya karşı düzenlenecek olan suikastin farkına varmıştır. Karşısındaki tehlikenin farkında olan Yavuz, görevi ve vatan sevgisiyle gözünü kırpmadan silahların önüne atlamıştır. Peki SÖZ 53.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Söz dizisi 52. son bölümü ile dikkatleri üzerine çekti. İstihbaratçıların listesine ulaşan Dragan, Nisan'dan aldığı emirle harekete geçer ve örgütle bağlantı kurarak suikasti üstlenmelerini ister.

SÖZ 53.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANIR YAYINLANMAZ HABERİMİZDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yoluna Yalnız Kurt olarak devam eden Yavuz (Tolga Sarıtaş), artık timdeki arkadaşlarından ve üniformasından ayrıdır. Fakat yeni kurulan Özel Yetkili Birim için Tim, Erdem (Nihat Altınkaya) ve Derya (Deniz Baysal) Yavuz'a ihtiyaçları olduğunu düşünmektedirler. Onu bu kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalışan Derya, Yavuz'a yapılan bir saldırının ortasında kalır.

Örgüt içine sızan Türk istihbaratçılarının listesini ele geçiren Dragan (Sarp Akkaya), Nisan'dan aldığı emirle harekete geçer. Örgütle bağlantı kurarak liste karşılığında önemli bir suikastı üstlenmelerini ister. Yavuz, Derya'yla birlikte atlattıkları saldırıdan sonra bu suikasta dair önemli bilgiler edinecektir.