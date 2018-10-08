Söz 54. bölüm CANLI İZLE | Söz 54. yeni bölüm izle Söz Dizisi Son Bölüm izle (Söz canlı izle Puhu tv, Youtube, Star tv)

Söz 54. bölüm canlı izle, Söz yeni bölüm canlı izle, Söz dizisi son bölüm izle, Söz yeni bölüm, Söz dizisi 54. bölüm izle... Söz dizisi yeni sezonuyla reytingleri alt üst etmeye devam ediyor.. Oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip Star TV'nin sevilen dizisi Söz 54. bölümü bu akşam sevenleriyle buluşacak! Yavuz ve Dragan son bölümde karşı karşıya gelmiş, Yavuz Dragan'ın gizli planlarını öğrenmek üzere Berlin'e gitmek için harekete geçmişti... Peki 54. bölümde neler yaşanacak! Sabırla beklenen gün geldi çattı! İşte Söz dizisi yeni bölümü canlı izlemek istiyorsanız tek tıkla haberimizden ulaşabilirsiniz... İşte merak ettiğiniz tüm detaylar...

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Son bölümde neler yaşandı, yeni bölümde neler olacak

Derya ve Yavuz bir kez daha karşı karşıya geliyor

Yavuz'un elinden kurtulan Dragan, İvan'ın oluşturduğu programla güvenlik sistemlerine sızmayı başarmış ve Milli Güvenlik Protokolü hakkında çok önemli bilgilere ulaşmıştır. Artık hedefine çok yakın bir mesafededir.

Dragan'a destek olmak için Türkiye'ye gelen Nisan, Yavuz'un hedefindedir. Dragan'ın planladığı saldırıyı önlemek için Nisan'la yüz yüze gelen Yavuz, istediğini alabilmek için Nisan'ın en büyük zaafını kullanır; ölüm korkusu.

Dragan'ın son adımı atmak için hazırladığı planın karşısında artık tek bir engel vardır; Yavuz Karasu.

Derya kendisine yapılan saldırının izlerini sürerken Yavuz'un otelde yaptığı operasyonun görüntülerine ulaşır. Yavuz'un time katılmama sebebini öğrenmeye iyice yaklaşmıştır. Bu durum Derya ve Yavuz'u bir kez daha karşı karşıya getirir.

Nisan ve beraberindeki terör eylemcilerine destek olmaya kalkan kara listedeki örgüt temsilcileri eylem hazırlıklarına başlamıştır. Türkiye'de kargaşaya sebep olacak bombalı eylemler düzenlemek isteyen bu isimleri önlemek için harekete geçen Tim, operasyon sırasında büyük bir engelle karşılaşır. Bu engeli aşabilmek için operasyonu komuta eden Albay Erdem kendi hayatını feda etmek zorunda kalacaktır.

Söz Yeni bölüm Fragmanı izle

Derya ve Yavuz bir kez daha karşı karşıya geliyor

Yavuz'un elinden kurtulan Dragan, İvan'ın yarattığı programla güvenlik sistemlerine sızmayı başarmış ve Milli Güvenlik Protokolü hakkında çok önemli bilgilere ulaşmıştır. Artık hedefine çok yakın bir mesafededir.

Dragan'a destek olmak için Türkiye'ye gelen Nisan, Yavuz'un hedefindedir. Dragan'ın planladığı saldırıyı önlemek için Nisan'la yüz yüze gelen Yavuz, istediğini alabilmek için Nisan'ın en büyük zaafını kullanır; ölüm korkusu.

Dragan'ın son adımı atmak için hazırladığı planın karşısında artık tek bir engel vardır; Yavuz Karasu.

Derya kendisine yapılan saldırının izlerini sürerken Yavuz'un otelde yaptığı operasyonun görüntülerine ulaşır. Yavuz'un time katılmama sebebini öğrenmeye iyice yaklaşmıştır. Bu durum Derya ve Yavuz'u bir kez daha karşı karşıya getirir.

Nisan ve beraberindeki terör eylemcilerine destek olmaya kalkan kara listedeki örgüt temsilcileri eylem hazırlıklarına başlamıştır. Türkiye'de kargaşa yaratacak bombalı eylemler düzenlemek isteyen bu isimleri önlemek için harekete geçen Tim, operasyon sırasında büyük bir engelle karşılaşır. Bu engeli aşabilmek için operasyonu komuta eden Albay Erdem kendi hayatını feda etmek zorunda kalacaktır.