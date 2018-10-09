SÖZ 55.bölüm fragman İZLE |Söz 55.bölüm fragmanı YAYINLANDI MI? Söz 54.bölüm İZLE!. Son bölümde güvenlik protokolüne sızmayı başaran Dragan, hangi dosyaları ele geçirdi? Söz yeni bölüm fragmanında Yavuz ile Nisan arasında geçen konuşma ve doğrultulan silah izleyenlerin dikkatini çekiyor. Söz 54. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya'nın yer aldığı Söz yeni sezonu ile heyecan doruğa çıktı. Sarp Akkaya tarafından başarıyla canlandırılan Dragan, Tim'in ve Yavuz'un yeni düşmanı olarak karşılarına çıktı. Dragan, kendi gibi tehlikeli adamları ile zor anlar yaşatıyor. Söz son bölümde Dragan, İvan ile güvenlik protokolüne sızmayı başarmıştı. Şimdi ise hedefinde protokolün saklandığı yer var. Diğer yandan Yavuz ile Nisan karşı karşıya gelir. Aralarında geçen konuşma ise izleyenleri meraklandırır. Doğrultulan silah Yavuz'a mı çekilmişti?

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SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savcı Derya'ya yapılan saldırıyı önlemek isterken yaralanan Yavuz hastanede tedavi altına alınırken, Dragan en yakın adamlarından biri olan İvan'ı hapishaneden kaçırmak için harekete geçer.

Dragan'ın, İvan'ın yeteneklerinden faydalanarak hazırladığı asıl plan Milli Güvenlik Protolü'nü ele geçirmek üzere yapılmış bir sızma projesidir. Yavuz'un iyi olduğu haberiyle rahatlayan Tim, bu projenin başarılı olmaması için hemen harekete geçer.

Savcı Derya, hayatını kurtardığı için Yavuz'a minnettardır ama onun sadece bir tamirci olmadığına dair de şüphelenmeye başlamıştır.

Tim, Dragan'ın hain planını önlemek için hapishaneden kaçırılan İvan'ın peşindedir. Ama İvan'ın yakalanmamak için yaptığı hamle timi çok zor durumda bırakacaktır.

Yavuz ise Dragan'ın gizli terör destekçileriyle Berlin'de yaptığı toplantının detaylarını öğrenmek için harekete geçer. Elde ettiği bilgileri bir an önce Turan'a ulaştırması gerekmektedir. Ama o masada konuşulanlar Dragan ve Yavuz'u burun buruna getirir.