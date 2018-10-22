Söz 56. bölüm CANLI İZLE| SÖZ yeni bölüm izle, SÖZ Son Bölüm İZLE (SÖZ Ellialtıncı bölüm izle, )

Söz 56. bölüm Canlı izle, Söz 56. bölüm tek part ve sansürsüz İZLE| SÖZ yeni bölüm izle, SÖZ Son Bölüm İZLE (söz 56. Yeni Bölüm, Fragmanı İZLE) SÖZ 56. BÖLÜM İZLE... SÖZ İZLE... Yeni sezona bomba gibi başlayan Söz'ün yeni bölümlerini hayranları iple çekiyor. Söz 57. bölüm fragman İzle! Söz her hafta olduğu gibi yeni bölümüyle bu akşam da hayranlarıyla buluşacak! Büyük bir merak ve ilgiyle izlenen dizide izleyicileri büyük sürprizler bekliyor. Dragan'ın tuzağına düşen Yavuz kurtulacak mı? Tim Yavuz'a zamanında ulaşabilecek mi? Söz bu akşam hayranlarına adrenalin bombası yaşatacak! Her bir sahnenin nefesleri keseceği dizide, işkence sahnelerini izlemek kolay olmayacak... İşte Söz yeni bölüm hakkında her şey...

SÖZ 56. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tim uğruna kendini feda ederek Kasap Dragan'ın hain tuzağına düşen Yavuz işkence altındadır. Tim ise başarılı bir operasyon sonucu Erdal'ı almış ve dönüş için harekete geçmiştir. Dragan, Yavuz'u öldürmek için planlar yaparken Nisan tarafından Erdal'ı geri alması istenir. Dragan'ın tek bir kozu vardır o da Yavuz. Ama Yavuz'u sağ olarak Tim'e geri vermeye de niyeti yoktur.

Tim geri dönüş yolundayken, Yavuz'un tutsak alındığı haberi gelir. Yavuz'un nasıl Dragan'ın eline geçtiği Tim'in kafasını kurcalarken, Dragan, Yavuz karşılığında Erdal'ı takas etmek için harekete geçmiştir bile. Tim bu takası ancak Erdal'ın sorgusu tamamlandıktan sonra yapabilecektir. Bu kısıtlı zamanda Yavuz'un hayatını kurtarmak için Derya, Eylem ve Erdem zamanla yarışmak zorunda kalacaklardır.

Takas sırasında Dragan'ın yaptığı kalleşlik Yavuz'u tek başına onlarca teröristle çatışmak zorunda bırakır. Yavuz var gücüyle çatışırken Tim ona yardım etmek için zamanla yarışıyordur. Yavuz bütün bu işkence ve çatışmalardan sonra bambaşka bir yola girecektir.

SÖZ 55. BÖLÜMDE NELER OLDU

Dragan, Yavuz'u can evinden vurmak için yeni bir plan yapıyor.

Yaralı sivillerin bir an önce helikoptere ulaşabilmesi için kendisini feda eden Albay Erdem kahramanca bir mücadele verirken Tim, komutanlarını arkada bırakmamak için geri döner. Ama olay yerinde yükselen alevler çoktan Erdem'in etrafını sarmıştır.

Kara listedeki isimlerden birisi olan Baran'ı ülkeye getiren Tim, listedeki diğer isimlere ulaşmak için önemli bilgiler edinir. Tim'in elde ettiği başarıdan rahatsız olan örgüt diğer isimlerinde yakalanacağından korkmaktadır. Dragan, örgüte bu konuda destek olacağını söyler. Yani Baran'ın kara listeye ulaşmak için verdiği kilit isim olan Erdal artık Dragan'ın korumasındadır.

Erdal aynı zamanda örgüte patlayıcı sağlayan isimdir. Dragan hem onu korumak hem de ülkeye yüklü miktarda patlayıcı sokmak istemektedir. Ama Yavuz onun bu planına engel olmak için harekete geçer.Yapacağı eylemin engelleneceğini anlayan Dragan, Yavuz'u can evinden vurmak için yeni bir plan yapar. Hedefinde bu sefer tim vardır.Yavuz hem timi kurtarmak hem de yeni görev kimliğini korumak zorundadır.

SÖZ 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz'un elinden kurtulan Dragan, İvan'ın oluşturduğu programla güvenlik sistemlerine sızmayı başarmış ve Milli Güvenlik Protokolü hakkında çok önemli bilgilere ulaşmıştır. Artık hedefine çok yakın bir mesafededir.

Dragan'a destek olmak için Türkiye'ye gelen Nisan, Yavuz'un hedefindedir. Dragan'ın planladığı saldırıyı önlemek için Nisan'la yüz yüze gelen Yavuz, istediğini alabilmek için Nisan'ın en büyük zaafını kullanır; ölüm korkusu. Dragan'ın son adımı atmak için hazırladığı planın karşısında artık tek bir engel vardır; Yavuz Karasu.

Derya kendisine yapılan saldırının izlerini sürerken Yavuz'un otelde yaptığı operasyonun görüntülerine ulaşır. Yavuz'un time katılmama sebebini öğrenmeye iyice yaklaşmıştır. Bu durum Derya ve Yavuz'u bir kez daha karşı karşıya getirir.

Nisan ve beraberindeki terör eylemcilerine destek olmaya kalkan kara listedeki örgüt temsilcileri eylem hazırlıklarına başlamıştır. Türkiye'de kargaşa oluşturacak bombalı eylemler düzenlemek isteyen bu isimleri önlemek için harekete geçen Tim, operasyon sırasında büyük bir engelle karşılaşır. Bu engeli aşabilmek için operasyonu komuta eden Albay Erdem kendi hayatını feda etmek zorunda kalacaktır.

Söz Dizisinin Konusu

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

Derya kendisine yapılan saldırının izlerini sürerken Yavuz'un otelde yaptığı operasyonun görüntülerine ulaşır. Yavuz'un time katılmama sebebini öğrenmeye iyice yaklaşmıştır. Bu durum Derya ve Yavuz'u bir kez daha karşı karşıya getirir.

Nisan ve beraberindeki terör eylemcilerine destek olmaya kalkan kara listedeki örgüt temsilcileri eylem hazırlıklarına başlamıştır. Türkiye'de kargaşa oluşturacak bombalı eylemler düzenlemek isteyen bu isimleri önlemek için harekete geçen Tim, operasyon sırasında büyük bir engelle karşılaşır. Bu engeli aşabilmek için operasyonu komuta eden Albay Erdem kendi hayatını feda etmek zorunda kalacaktır.

Dragan, Yavuz'u can evinden vurmak için yeni bir plan yapıyor.

Yaralı sivillerin bir an önce helikoptere ulaşabilmesi için kendisini feda eden Albay Erdem kahramanca bir mücadele verirken Tim, komutanlarını arkada bırakmamak için geri döner. Ama olay yerinde yükselen alevler çoktan Erdem'in etrafını sarmıştır.

Kara listedeki isimlerden birisi olan Baran'ı ülkeye getiren Tim, listedeki diğer isimlere ulaşmak için önemli bilgiler edinir.

Tim'in elde ettiği başarıdan rahatsız olan örgüt diğer isimlerinde yakalanacağından korkmaktadır. Dragan, örgüte bu konuda destek olacağını söyler. Yani Baran'ın kara listeye ulaşmak için verdiği kilit isim olan Erdal artık Dragan'ın korumasındadır.

Erdal aynı zamanda örgüte patlayıcı sağlayan isimdir. Dragan hem onu korumak hem de ülkeye yüklü miktarda patlayıcı sokmak istemektedir. Ama Yavuz onun bu planına engel olmak için harekete geçer.

Yapacağı eylemin engelleneceğini anlayan Dragan, Yavuz'u can evinden vurmak için yeni bir plan yapar. Hedefinde bu sefer tim vardır.

Yavuz hem timi kurtarmak hem de yeni görev kimliğini korumak zorundadır.