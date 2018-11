Söz 59. bölüm İZLE| SÖZ 59. yeni son bölüm izle, SÖZ YENİ BÖLÜM İZLE (SÖZ Ellidokuzuncu bölüm izle)

Söz 59. bölüm İZLE| SÖZ 59. yeni son bölüm izle, SÖZ İZLE (SÖZ Ellidokuzuncu bölüm izle) ) SÖZ 59. BÖLÜM İZLE... SÖZ İZLE...

Yeni sezona bomba gibi başlayan Söz'ün yeni bölümlerini hayranları iple çekiyor. Söz her hafta olduğu gibi yeni bölümüyle bu akşam da hayranlarıyla buluşacak! Büyük bir merak ve ilgiyle izlenen dizide izleyicileri yine heyecan dolu bir bölüm ve büyük sürprizler bekliyor. Yavuz planını uygulamaya koyar... Dragan için bu defa son geldi mi? Yavuz Dragan'ı yakalamayı başaracak mı? Söz bu akşam hayranlarına adrenalin bombası yaşatacak! Her bir sahnenin nefesleri keseceği dizide,büyük sürprizler SÖZ hayranlarını bekliyor... İşte Söz yeni bölüm hakkında merak edilen her şey ve Söz yeni bölümü canlı izlemek için tek tıkla ulaşabileceğiniz yayın link

SÖZ 59. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nadya'yı teslim alan Yavuz, Dragan'a fırsat vermeden çatışma alanından uzaklaşır. Tim ise o sırada çatışmaya müdahale etmek üzeredir. Yavuz bütün bu kıskaçtan sıyrılmasını bilir çünkü asıl planı o zaman devreye girecektir; Dragan sevgilisini geri alma umuduyla adım adım Yavuz'un kurduğu tuzağa doğru ilerlemektedir.

Yaşanılan başarısızlıklar sonucunda terörü finanse eden güçlerle bir araya gelen Nisan yeni bir yol haritası çizmek istemektedir. Dragan bu yol haritasının kilit adamı olacaktır. Ama Nadya'yı kaybeden Dragan artık Nisan'a da güvenini yitirmek üzeredir.

Dragan'nın emin olduğu tek şey Nadya'nın konuşmayacağıdır. Ama Yavuz onu köşeye sıkıştıracak bilgiyi Nadya'dan almayı başarır. O bilgi Dragan'ın kardeşidir.

Yavuz'un edindiği bilgiyle harekete geçen Tim Dragan'ı yakalamak için kardeşinin tutulduğu yere baskın düzenler.

Bu baskın Dragan'ın kendi canı pahasına kardeşinin hayatından vazgeçmek zorunda kalmasıyla bambaşka bir olay zincirini ateşleyecektir.

SÖZ 58. son bölümde neler yaşandı?

Dragan'ın verdiği virüsle ölümle burun buruna yaşayacak olan Yavuz, daha bu haberin etkisinden kurtulamadan Tim'e kurulan tuzağı yok etmek için harekete geçmek zorunda kalır.

Yavuz bu tuzağı engellemek için Behram'ı Tim'in elinden almak zorundadır. Hem kimliğini saklamak hem de Dragan'ın tehdidini yok etmek zorunda olan Yavuz, Kopuk'la birlikte bu kıskaçtan kurtulmak için tehlikeli bir plan yapar.

Tim'i düştüğü hain tuzaktan kurtaran Yavuz bu sefer bir takas yüzünden tekrar Dragan'la yüz yüze gelir. Bu takasın Nadya üzerinden yapılacağını öğrenen Dragan, Nadya'yı kaybetmemek için her şeyi göze alır ve takası engellemek için harekete geçer.

Tim de Behram operasyonunda buldukları izleri takip ederek takasın olacağı noktaya operasyon düzenlemek üzeredir. Yavuz tam bir çıkmaza düşmüştür. Nadya'yı kullanarak Dragan'ı yakalamak üzereyken Tim'le burun buruna gelmek üzeredir.

SÖZ 57. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yavuz, Canlı Bombanın Peşine Düşüyor!

Tim bir yandan Nisan'ın planladığı saldırının faillerini ararken, diğer yandan yaralıların tedavi edildiği hastanenin güvenliği sağlamak için görevlendirilir.

Eylem, saldırıyı düzenleyen teröristlerin adım adım takibini yaptığında şok edici bir gerçekle yüzleşecektir: Bir bombalı eylemci daha vardır ve şu an şehirde bilinmeyen bir noktadadır.

Tim, Bakan'ın yaralıları ziyaret edeceği hastanede gerekli güvenlik önlemlerini destek kuvvetlerle birlikte sağlamıştır. Ama izini kaybettirmeyi başaran canlı bomba eylemcisinin burunlarının dibinde olduğundan haberleri yoktur.

Başsavcı'ya bilgi vermek için aynı hastaneye gelen Derya canlı bomba eylemcisi ile burun buruna gelir. Derya, hem hastanedeki yaralıların hem devlet yetkililerinin hem de Tim'in hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda etmekten çekinmeyecektir.

Yavuz, ülkeye kaçak giriş yaban yabancı bir istihbarat görevlisinin peşine düşer. Bu yabancı istihbarat görevlisi canlı bomba eylemlerini organize eden kişidir. Ülkeden çıkmadan yakalamak için çok kısa bir zamanı vardır. Fakat bu operasyon onu deşifre edecek bazı görüntülerin Derya'ya ulaşmasına yol açar. Yavuz o görüntüleri Derya izlemeden yok etmek zorundadır.

Yavuz'un yakaladığı yabancı istihbarat görevlisinin sorgusunda örgüt ve Nisan arasındaki önemli bir silah alışverişinin bilgilerine ulaşan Tim operasyon için harekete geçer. Bu zorlu operasyon için Karabatak, Eylem ve Keşanlı gizli görev için kılık değiştirmek zorunda kalır.

SÖZ 56. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tim uğruna kendini feda ederek Kasap Dragan'ın hain tuzağına düşen Yavuz işkence altındadır. Tim ise başarılı bir operasyon sonucu Erdal'ı almış ve dönüş için harekete geçmiştir. Dragan, Yavuz'u öldürmek için planlar yaparken Nisan tarafından Erdal'ı geri alması istenir. Dragan'ın tek bir kozu vardır o da Yavuz. Ama Yavuz'u sağ olarak Tim'e geri vermeye de niyeti yoktur.

Tim geri dönüş yolundayken, Yavuz'un tutsak alındığı haberi gelir. Yavuz'un nasıl Dragan'ın eline geçtiği Tim'in kafasını kurcalarken, Dragan, Yavuz karşılığında Erdal'ı takas etmek için harekete geçmiştir bile. Tim bu takası ancak Erdal'ın sorgusu tamamlandıktan sonra yapabilecektir. Bu kısıtlı zamanda Yavuz'un hayatını kurtarmak için Derya, Eylem ve Erdem zamanla yarışmak zorunda kalacaklardır.

Takas sırasında Dragan'ın yaptığı kalleşlik Yavuz'u tek başına onlarca teröristle çatışmak zorunda bırakır. Yavuz var gücüyle çatışırken Tim ona yardım etmek için zamanla yarışıyordur. Yavuz bütün bu işkence ve çatışmalardan sonra bambaşka bir yola girecektir.

SÖZ 55. BÖLÜMDE NELER OLDU

Dragan, Yavuz'u can evinden vurmak için yeni bir plan yapıyor.

Yaralı sivillerin bir an önce helikoptere ulaşabilmesi için kendisini feda eden Albay Erdem kahramanca bir mücadele verirken Tim, komutanlarını arkada bırakmamak için geri döner. Ama olay yerinde yükselen alevler çoktan Erdem'in etrafını sarmıştır.

Kara listedeki isimlerden birisi olan Baran'ı ülkeye getiren Tim, listedeki diğer isimlere ulaşmak için önemli bilgiler edinir. Tim'in elde ettiği başarıdan rahatsız olan örgüt diğer isimlerinde yakalanacağından korkmaktadır. Dragan, örgüte bu konuda destek olacağını söyler. Yani Baran'ın kara listeye ulaşmak için verdiği kilit isim olan Erdal artık Dragan'ın korumasındadır.

Erdal aynı zamanda örgüte patlayıcı sağlayan isimdir. Dragan hem onu korumak hem de ülkeye yüklü miktarda patlayıcı sokmak istemektedir. Ama Yavuz onun bu planına engel olmak için harekete geçer.Yapacağı eylemin engelleneceğini anlayan Dragan, Yavuz'u can evinden vurmak için yeni bir plan yapar. Hedefinde bu sefer tim vardır.Yavuz hem timi kurtarmak hem de yeni görev kimliğini korumak zorundadır.

SÖZ 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz'un elinden kurtulan Dragan, İvan'ın oluşturduğu programla güvenlik sistemlerine sızmayı başarmış ve Milli Güvenlik Protokolü hakkında çok önemli bilgilere ulaşmıştır. Artık hedefine çok yakın bir mesafededir.

Dragan'a destek olmak için Türkiye'ye gelen Nisan, Yavuz'un hedefindedir. Dragan'ın planladığı saldırıyı önlemek için Nisan'la yüz yüze gelen Yavuz, istediğini alabilmek için Nisan'ın en büyük zaafını kullanır; ölüm korkusu. Dragan'ın son adımı atmak için hazırladığı planın karşısında artık tek bir engel vardır; Yavuz Karasu.

Söz Dizisinin Konusu

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

