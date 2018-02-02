Söz bitti şimdi icraat zamanı

TSK ve ÖSO’nun Afrin’i terörden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı hızla devam ederken, güvenlik birimleri harekâtın planlanandan önce ilerlediği bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlığını herkesin gördüğünü, bu kapsamda Menbiç konusunda da geri adım atılmayacağını kaydetti.

AK Parti’nin hafta başı yapılan MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin operasyonu konusundaki değerlendirmesini kurmayları ile paylaştığı öğrenildi. CHP’nin ÖSO konusunda yürüttüğü kara propagandaya karşı kararlı tutum sergilenmesi ve milletin kafasının karıştırılmasına izin verilmemesini isteyen Erdoğan, Türkiye’nin Afrin konusundaki kararlılığına bir kez daha vurgu yaptı. MYK toplantısında ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bir numarası General Joseph Votel'in Menbiç'ten askerlerini çekmeyeceklerine yönelik açıklamasını da hatırlatan Erdoğan “Türkiye’nin kararlılığını herkes gördü. Görmeye de devam edecek. Menbiç konusunda da geri adım atmayacağız. Amerika’ya da bunları söyledik. Ne derse desinler artık bizim yolumuz belli. Bir yola çıktık. Bundan dönüş yok. Türkiye’nin kararlı tutumu devam edecek. Söz söyleme zamanı geride kaldı, icraat zamanı artık. ABD şunu demiş, bunu demiş bizim için önemli değil. Biz söylenecek her şeyi söyledik. Türkiye sınırında terör unsurlarına kesinlikle izin verilmeyecek” dedi.

3 AYLIK TAKVİM

Güvenlik birimlerinin, Afrin Zeytin Dalı Harekâtı konusunda hükûmete verdiği brifinglerde de operasyonun planlanan takvimden hızlı ilerlediğine vurgu yapıldı. Özellikle Burseya Dağı’nın ele geçirilmesi için 15 günlük bir süre öngörüldüğü ancak bir hafta içinde operasyonunun tamamlandığı bilgisi verildi. Afrin’in tamamen PKK-PYD’den arındırılması için 3 aylık bir planlama yapıldığı belirtiliyor. Afrin’in 7 ayrı noktadan kuşatılmasının tamamlanmasının ardından da şehir merkezine girileceği kaydedildi.

Afrin şehir merkezinde terör örgütünün faaliyetlerini yakından takip eden istihbarat birimlerine, bölgedeki Kürt ve Arap yerel kaynaklardan sürekli bir bilgi akışı da söz konusu. İstihbarat birimleri, hem teknolojiyi kullanarak hem de yerel kaynaklardan gelen istihbari bilgileri değerlendirerek Afrin şehir merkezinde yapılacak operasyonlar konusunda planlama yapıyor. Afrin’de 7-8 bin civarında terör unsurunun bulunduğu, bunların 2 bin 500 civarındakinin ise Türkiye’deki hendek operasyonları sırasında örgütün Suriye’ye kaçırdığı çocuk teröristlerden oluştuğu ifade ediliyor. Güvenlik birimleri, örgütün Afrin şehir merkezinde özellikle çocuk teröristleri kullanacağını ve sivilleri kalkan yapmaya hazırlandığını dile getiriyor.

TRUMP'A SEVKİYATI SORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sabah 24 ilin milletvekilleri ile yaptığı toplantıda da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini anlattı. Erdoğan, “Sayın Trump’la görüşmemde ‘Söz verdiğiniz halde silah sevkiyatı devam ediyor’ dedim. Trump ‘Benim bilgim yok’ cevabını verdi. Daha sonra görüşmede yanında bulunan yanında bulunan üst düzey bir komutan ve güvenlik danışmanına ‘Yapıyor muyuz’ diye sordu. Ama yanındakiler sessiz kaldı” diye konuştu.

Teröristlerden 800'ü tamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuştu. Afrin Harekatı'na ilişkin olarak Erdoğan, "Afrin'de hamdolsun, teröristlerden 800 tanenin işi bitti, ila cehenneme zümera. Akşama kadar bu sayı daha da artacak. Bizim de 20 civarında, 25 kadar şehidimiz var. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Gençliğe güvendiğini belirten Erdoğan, "TÜRGEV'in yurtlarını da, sizleri birer evladım olarak görüyorum. Sizden benim özellikle ricam şudur, kaldığınız yurtları adeta bir otel gibi görmeyin. Yurtlar da sizin birer eğitim, öğretim kurumunuzdur.Gün çalışma günüdür. Okulda kütüphanede çalışma günüdür. 15 Temmuz'da olduğu gibi gerektiğinde tankların, uçakların, helikopterlerin karşısında mücadele edeceksiniz. Bölücü terör örgütünün çukur eylemlerinde olduğu gibi yüreğiniz, bileğiniz ile mücadele edeceksiniz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında olduğu gibi kabus olup teröristlerin üzerine çökerek mücadele edeceksiniz. Ülkemizin önünde yepyeni bir dönemi hep birlikte açacağız. Gençlerimizin istikameti demek, Türkiyemizin istikameti demektir" diye konuştu. Bu arada, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonlarında olduğu gibi kabus olup mücadele edeceksiniz. İnşallah beraber gideceğiz. Gerekirse beraber gideceğiz" karşılığını verdi.

Türkiye Gazetesi