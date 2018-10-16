SÖZ CANLI İZLE: SÖZ 55. bölüm FRAGMAN İZLE (StarTV, Puhu, YouTube İZLE!)

SÖZCANLI İZLE: SÖZ 55. BÖLÜM İZLE (STAR TV, Puhu, YouTube İZLE!)

SÖZ 55. BÖLÜM İZLE... SÖZ CANLI İZLE... Yeni sezona bomba gibi başlayan Söz'ün yeni bölümlerini hayranları iple çekiyor. Söz 56. bölüm fragman İzle! Söz her hafta olduğu gibi yeni bölümüyle bu akşam da hayranlarıyla buluşacak! Büyük bir merak ve ilgiyle izlenen dizide izleyicileri büyük sürprizler bekliyor. Söz son bölümde Yavuz'un işkenceye uğraması, Albay Erdem'in kendi hayatını feda etmek zorunda kalması ekran başındaki izleyici oldukça sarsmıştı... Duygusal bölüm finalinin ardından Söz 55. bölüm'de deyim yerindeyse ipler kopuyor. Yavuz kendini büyük bir ikilemin içinde buluyor...

SÖZ 55. BÖLÜMDE NELER OLDU

Yaralı sivillerin bir an önce helikoptere ulaşabilmesi için kendisini feda eden Albay Erdem kahramanca bir mücadele verirken Tim, komutanlarını arkada bırakmamak için geri döner. Ama olay yerinde yükselen alevler çoktan Erdem'in etrafını sarmıştır.

Kara listedeki isimlerden birisi olan Baran'ı ülkeye getiren Tim, listedeki diğer isimlere ulaşmak için önemli bilgiler edinir. Tim'in elde ettiği başarıdan rahatsız olan örgüt diğer isimlerinde yakalanacağından korkmaktadır. Dragan, örgüte bu konuda destek olacağını söyler. Yani Baran'ın kara listeye ulaşmak için verdiği kilit isim olan Erdal artık Dragan'ın korumasındadır.

Erdal aynı zamanda örgüte patlayıcı sağlayan isimdir. Dragan hem onu korumak hem de ülkeye yüklü miktarda patlayıcı sokmak istemektedir. Ama Yavuz onun bu planına engel olmak için harekete geçer.Yapacağı eylemin engelleneceğini anlayan Dragan, Yavuz'u can evinden vurmak için yeni bir plan yapar. Hedefinde bu sefer tim vardır.Yavuz hem timi kurtarmak hem de yeni görev kimliğini korumak zorundadır.

SÖZ 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz'un elinden kurtulan Dragan, İvan'ın oluşturduğu programla güvenlik sistemlerine sızmayı başarmış ve Milli Güvenlik Protokolü hakkında çok önemli bilgilere ulaşmıştır. Artık hedefine çok yakın bir mesafededir.

Dragan'a destek olmak için Türkiye'ye gelen Nisan, Yavuz'un hedefindedir. Dragan'ın planladığı saldırıyı önlemek için Nisan'la yüz yüze gelen Yavuz, istediğini alabilmek için Nisan'ın en büyük zaafını kullanır; ölüm korkusu. Dragan'ın son adımı atmak için hazırladığı planın karşısında artık tek bir engel vardır; Yavuz Karasu.

Derya kendisine yapılan saldırının izlerini sürerken Yavuz'un otelde yaptığı operasyonun görüntülerine ulaşır. Yavuz'un time katılmama sebebini öğrenmeye iyice yaklaşmıştır. Bu durum Derya ve Yavuz'u bir kez daha karşı karşıya getirir.

Nisan ve beraberindeki terör eylemcilerine destek olmaya kalkan kara listedeki örgüt temsilcileri eylem hazırlıklarına başlamıştır. Türkiye'de kargaşa oluşturacak bombalı eylemler düzenlemek isteyen bu isimleri önlemek için harekete geçen Tim, operasyon sırasında büyük bir engelle karşılaşır. Bu engeli aşabilmek için operasyonu komuta eden Albay Erdem kendi hayatını feda etmek zorunda kalacaktır.

Söz Dizisinin Konusu

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

Derya kendisine yapılan saldırının izlerini sürerken Yavuz'un otelde yaptığı operasyonun görüntülerine ulaşır. Yavuz'un time katılmama sebebini öğrenmeye iyice yaklaşmıştır. Bu durum Derya ve Yavuz'u bir kez daha karşı karşıya getirir.

Nisan ve beraberindeki terör eylemcilerine destek olmaya kalkan kara listedeki örgüt temsilcileri eylem hazırlıklarına başlamıştır. Türkiye'de kargaşa oluşturacak bombalı eylemler düzenlemek isteyen bu isimleri önlemek için harekete geçen Tim, operasyon sırasında büyük bir engelle karşılaşır. Bu engeli aşabilmek için operasyonu komuta eden Albay Erdem kendi hayatını feda etmek zorunda kalacaktır.

Dragan, Yavuz'u can evinden vurmak için yeni bir plan yapıyor.

Yaralı sivillerin bir an önce helikoptere ulaşabilmesi için kendisini feda eden Albay Erdem kahramanca bir mücadele verirken Tim, komutanlarını arkada bırakmamak için geri döner. Ama olay yerinde yükselen alevler çoktan Erdem'in etrafını sarmıştır.

Kara listedeki isimlerden birisi olan Baran'ı ülkeye getiren Tim, listedeki diğer isimlere ulaşmak için önemli bilgiler edinir.

Tim'in elde ettiği başarıdan rahatsız olan örgüt diğer isimlerinde yakalanacağından korkmaktadır. Dragan, örgüte bu konuda destek olacağını söyler. Yani Baran'ın kara listeye ulaşmak için verdiği kilit isim olan Erdal artık Dragan'ın korumasındadır.

Erdal aynı zamanda örgüte patlayıcı sağlayan isimdir. Dragan hem onu korumak hem de ülkeye yüklü miktarda patlayıcı sokmak istemektedir. Ama Yavuz onun bu planına engel olmak için harekete geçer.

Yapacağı eylemin engelleneceğini anlayan Dragan, Yavuz'u can evinden vurmak için yeni bir plan yapar. Hedefinde bu sefer tim vardır.

Yavuz hem timi kurtarmak hem de yeni görev kimliğini korumak zorundadır.