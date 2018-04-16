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Söz dizisi hayranlarına kötü haber!

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Söz'de ayrılık yaşanıyor.

Söz dizisi hayranlarına kötü haber!

16 Nisan 2018 08:39

İki sezondur sergilediği oyunculuk performansıyla izleyenlerin büyük beğenisini toplayan ünlü oyuncu Sehat Kılıç, ‘SÖZ’ün yeni bölümünde ekrana veda ediyor.

Heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 'Söz'ün 42. bölümünde Serhat Kılıç'ın hayat verdiği Çolak karakteri kendi sonunu hazırlıyor. Tim'in adalete teslim ettiği ve uzun süredir hapishanede olan terör örgütü elebaşı Çolak, yine kaçış planı yaptığı sırada bu kez canından oluyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı ‘SÖZ' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle 16 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'da Star TV'de...

 

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