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Söz dizisinde şok ayrılık!

Star TV'nin bir Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı ‘SÖZ’ dizisinde şok bir ayrılık yaşandı.

Söz dizisinde şok ayrılık!

04 Ağustos 2017 18:10

Star Tv'de yayınlanan ve 12'nci bölümüyle sezon finali yapan Söz dizisi Eylül ayında kaldığı yerden devam edecek.

Dizide ekibin önemli karakterlerinden olan Üsteğmen Zafer Yaman karakterine hayat veren Avatar lakaplı Atakan Arslan, diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Atakan Arslan'ın Instagram'da paylaştığı fotoğrafına yazdığı notla diziden ayrıldığını açıkladı. Arslan mesajında, "Söz dizisinden kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım. İzleyicilerimize bizi destekleyenlere herkese teşekkürler başka projelerde buluşmak üzere." dedi.

Etiketler: Özel Kuvvet Timi, söz


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