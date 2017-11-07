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Sözcü Gazetesi davası yarına ertelendi

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay, “Silahlı Terör Örgütünü Yönetme, Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçlarından 30 yıla kadar hapisle yargılandığı davaya, avukatı aracılığıyla yazılı savunma gönderdi. Akbay’ın savunmasında, suçlamaların bir kumpas olduğu belirtildi.

Sözcü Gazetesi davası yarına ertelendi

07 Kasım 2017 16:15

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay, gazetenin Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu’nun yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.

İstanbul 37’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Gökmen Ulu’nun savunmasını tamamlamasının ardından, diğer sanıkların ifadelerine geçildi.

Sözcü’nün internet sitesinde sorumlu müdür aranması üzerine bu görevi kabul ettiğini söyleyen sanık Mediha Olgun, “Bu görev tanımı içinde haberlere onay verme yetkim yok. Yetkisiz bir insan olarak nasıl FETÖ’ye yardım etmiş oldum. Adımın FETÖ ile aynı yerde geçmesinden çok yoruldum. Marmaris haberinin hiçbir noktasında yokum. Haberin suç olmadığını da söylüyorum. O haberi siteye giren, yayınlayan biri de değilim. Yetkim bile yok. Yargımızın canı sağolsun. Böyle bir örgütle anıldığım için çok üzgünüm. Ben, solcu ya da sağcı ayırmadan haber yaparım” dedi.

Cumhurbaşkanının kaldığı otel haberiyle bir ilgisi bulunmadığını söyleyen ve ifadesi sırasında zaman zaman ağlayan Olgun, “Haberin telefonla yazdırıldığı kişi bile ben değilim. Ben internet sitesinde Burak Akbay’a bağlı gibi gözüküyorum. O sitede yayın yönetmenine bağlıyım” diye konuştu. Sanıklardan Yonca Yücekaleli, gazetenin muhasebesinde çalıştığını, belirterek delil olmaksızın FETÖ’ye yardımla suçlandığını ifade etti.

Duruşmada son olarak hakkında yakalama kararı çıkarılan firari sanık Burak Akbay’ın avukatı Zülbiye Şahin söz alarak müvekkilinin gönderdiği 5 sayfalık yazılı savunmayı okudu. Akbay’ın, avukat Şahin tarafından okunan savunmasında, “Yapılan suçlamalar bir kumpastır. Bu iddianamenin varlığı bu örgütün faal olduğunu göstermektedir. Bir fotoğrafım, fotomontaj yapılarak FETÖ lideri ile çektirmişim gibi gösterilmiştir. Bu şekilde kumpasın derecesi gözler önüne serilmektedir. Şahsımın fotomontajlı görüntülerine karşı içerik engelleme talebim reddedilmiştir. Bunu yapanlar bir gün adalet karşısına çıkacaktır. Okullarında okumadım. Hem özel hayatımda hem Sözcü gazetesinde FETÖ’yü eleştirmiş biri olarak tespitim şudur, bunlar gerçek FETÖ’cüleri gizleme çabasıdır. Gülen'e ilk kez FETÖ diyen Sözcü Gazetesi'dir. Zamanında ve isabetli bir karar vermenizi talep ediyorum” ifadeleri yer aldı. Duruşma, yarın saat 10.00’da devam edecek.

Başak Akbulut

Etiketler: Sözcü gazetesi, Sözcü Gazetesi davası

 

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