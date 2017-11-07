Sözcü Gazetesi davasında sanık savunmalarına geçildi

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay, gazetenin Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu’nun yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanık ifadelerine geçildi.

İstanbul 37’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve sabah saatlerinde başlayan duruşmada, sanıkların kimlik tespitleri yapılarak iddianame okundu. İlk olarak tutuklu sanık Gökmen Ulu’nun savunması alındı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Ulu, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de liderlerin attığı her adım haberdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da birçok yerde yaptığı tatiller birçok mecrada haber olmuştur” dedi. Buna örnek olarak bazı haberleri de mahkeme huzurunda okuyan Ulu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatiline ilişkin ilk haberi bizden 4 gün önce Doğan Haber Ajansı yaptı. Ajansın geçtiği haber bazı sitelerde de yayınlandı. Ben de görünce haber yaptım. Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı ile aynı otelde kaldığını paylaşan vatandaşlar da vardı. Bunlar hep doğal. Ben de bu haberleri görünce iki gün sonra İzmir'den Marmaris'e gittim. Marmaris'te turizmcilere, esnafa gittim. Otelin önüne gittim. Üzerinde Sözcü logosu bulunan arabayla otel önünde açıkça bekledim. Otele gidip yetkililerle görüştüm. Onlar da Cumhurbaşkanlığı yetkililerine söylediler. O yetkililer de biliyordu benim orada olduğumu. Bu bir tatil haberidir. Ben Cumhurbaşkanı’nın Marmaris tatilini, hayatın olağan akışında yaptım. Haber saat 16.25'te yayımlandı. 17 Temmuz'da bazı gazeteler algı operasyonu yaptılar. Bir savcı harekete geçti 166 gündür tutukluyum” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanının açıklamasını ilk duyuran gazeteci benim”

Olay günü, Yazıcı otele gittiğini ve hazırladığı haberi haber merkezine gönderdiğini kaydeden Ulu, “Haber 16.25'de yayınlandı. Hayatın olağan akışı devam ediyordu. Hain darbe girişimi başlayınca soluğu Cumhurbaşkanı’nın yanında aldım. Marmaris'teki tüm basın mensupları da oraya davet edildi. Cumhurbaşkanı’nın açıklaması saat 00:13'te gazetenin sitesinde yayımlandı. Ben, Erdoğan'ın ‘Herkesi meydanlara bekliyorum’ açıklamasını, ilk duyuran gazeteciyim. İnsanlar, Atatürk hava alanı meydanında toplandı. Halkın darbeye karşı yürüyüş haberini de yaptım. FETÖ'nün ve darbenin karşısında durdum. FETÖ başarılı olsa belki ben burada olamayacaktım” dedi. Duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor.

Başak Akbulut



