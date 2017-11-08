Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu tahliye oldu

Hakkında yakalama kararı bulunan Sözcü Gazetesi sahibi firari sanık Burak Akbay, gazetenin Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ve davanın tek tutuklu sanığı muhabir Gökmen Ulu’nun yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi.

Dün sabah saatlerinde başlayan duruşmanın bugün görülen oturumunda tanıklar dinlendi ve sanıkların talepleri alındı.

Taleplerin ardından ara karar oluşturan mahkeme heyeti, atılı suça ilişkin delillerin büyük bir kısmının toplanmış olması, sanığın delilleri karartma durumunun bulunmaması, sabit ikametgah sahibi olması gerekçeleriyle tutuklu sanık Gökmen Ulu’nun tahliyesine hükmetti. Ulu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Sanık Mediha Olgun hakkındaki, her ay bir kez adresinin bulunduğu karakola imza atma adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, firari sanık Burak Akbay hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmetti. Tensip kararında zorla getirme kararı çıkarılan gazeteci Fehmi Koru hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkaran mahkeme duruşmayı erteledi.

Karar sonrası duruşma salonundaki Gökmen Ulu’nun meslektaşları ve aralarında Ulu’nun babası ve eşinin de bulunduğu yakınları sevinç gözyaşlarına boğuldu. İzleyiciler salon dışında birbirlerine sarılarak kararı sevinçle karşıladı.

Gökmen Ulu’nun eşi Burcu Ulu, babası Mehmet Ulu ile avukatları Fahri Emeksiz ve İsmail Yılmaz, İstanbul Adalet Sarayı karşısındaki meydanda basın açıklaması yaptı. Burcu Ulu kararı sevinçle karşıladıklarını belirterek, “6 aydır bugünü bekliyorduk ve tahliye oldu. Adalet yerini bulsun artık” dedi. Mehmet Ulu ise “Adalet varmış ama adaletsizliği önlemek avukatlara ve basına kalıyor. Biz huzurluyuz. Benim oğlum delikanlı, FETÖ’cü değil” diye konuştu.

Başak Akbulut

