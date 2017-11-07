Sözcü Gazetesi sahibi ve 3 çalışanının yargılanmasına başlandı

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay, gazetenin Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu hakkında açılan FETÖ davasının ilk duruşmasının görülmesine başlandı.

İstanbul 37’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya firari sanık Burak Akbay katılmazken, tutuklu sanık Gökmen Ulu cezaevinden getirildi. Dava kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Mediha Olgun ile tutuksuz sanık Yonca Yücekaleli ve sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

Seyirciler arasında köşe yazarları Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ve Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay ve Umut Oran da yer aldı.

Sanıkların kimlik tespitlerinin ardından iddianamenin okunması bekleniyor.

Duruşma öncesi aralarında CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TGS Genel Başkanı Gökhan Durgun ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, DİSK Başkanı Kani Beko, Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Hasan Kütük’ün de yer aldığı bir grup adliye önünde tutuklu sanık Gökmen Ulu için 3 dakikalık sessiz eylem gerçekleştirdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu savcılarından Asım Ekren tarafından hazırlanan 73 sayfalık iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay’ın “Silahlı Terör Örgütünü Yönetme, Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla,gazetenin muhabiri Gökmen Ulu ile gazetenin Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli ve internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun’un ise “Silahlı Terör Örgütü içindeki Hiyerarşik Yapıya Dahil Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek isteyerek Yardım Etme” suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Burak Akbay'ın FETÖ / PDY'nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü Gazetesi'ni faaliyete geçirdiği, örgütün özelliği gereği farklı görünüm ve kamuoyuna bu şekilde imaj vermek için gerçekte örgüte karşı olduğu bilinen, çalışan - yazarların bir kısmını uygulamadaki imkan ve usuller çerçevesinde gazeteye aldığı anlatılmıştı.

Başak Akbulut