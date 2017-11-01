Diğer
Kategoriler

Sözcü Kalın, 'Ana muhalefet adına utanç vesikası'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile ilgili hukuki yolları harekete geçirdiklerini söyledi.

Sözcü Kalın, Ana muhalefet adına utanç vesikası

01 Kasım 2017 11:06

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri ile tepkileri üzerine çeken CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ile ilgili hukuki yolları harekete geçirdiklerini belirterek, "Bu tür ifadeler Türkiye’de ana muhalefet adına utanç vesikasıdır. Diktatör söyleminin ne amaçla tedavüle sokulduğunu ne amaçla kullanıldığını biz çok iyi biliyoruz. Türkiye’de başka karışıklıkları ortaya çıkartmak, harici ya da dahili girişimlerin zeminini hazırlamaya dönük adımlar olduğunu biz gayet iyi biliyoruz" dedi. 

Derya Yetim

Etiketler: ibrahim kalın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç