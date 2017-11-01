Sözcü Kalın, 'Ana muhalefet adına utanç vesikası'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri ile tepkileri üzerine çeken CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ile ilgili hukuki yolları harekete geçirdiklerini belirterek, "Bu tür ifadeler Türkiye’de ana muhalefet adına utanç vesikasıdır. Diktatör söyleminin ne amaçla tedavüle sokulduğunu ne amaçla kullanıldığını biz çok iyi biliyoruz. Türkiye’de başka karışıklıkları ortaya çıkartmak, harici ya da dahili girişimlerin zeminini hazırlamaya dönük adımlar olduğunu biz gayet iyi biliyoruz" dedi.

Derya Yetim