Macaristan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkan Yardımcısı olan Macaristan’daki ana muhalefet partisi konumundaki Jobbik Partisi’nin liderlerinden sayılan Milletvekili Marton Gyöngyösi’ye nezaket ziyaretinde bulunan Başar, tasarının parlamentoda oylanmasına dahi gelmeden teklifi ret eden komisyon üyelerine teşekkür etti ve Gyöngyösi ile öğle yemeği yedi. Macaristan Parlamentosu’nda yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Türk-Macar ilişkileri ele alınırken, Macaristan’daki Ermenilerin 2015 ve 2016 yılında tasarının kabul edilmesi içinde baskı yaptığı, fakat buna boyun eğmeyeceklerini söyleyen Macar siyasetçi Gyöngyösi, konunun Türk, Ermeni ve dünya genelindeki tarafsız tarihçilere bırakılması gerektiğini söyledi. Başar, katkılarından dolayı Gyöngyösi’ye MÜSİAD tabağı ve rozeti sundu.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunana Gyögyösi, 2015 yılında sözde Ermeni soykırımının 100. yıl dönümü nedeniyle ilk kez Ermenilerin Yeşiller Partisi’ni kullanarak bu tasarıyı Macaristan Parlamentosu’na getirdiklerini, fakat başarılı olamadıklarını, 2016 yılı Ekim ayında da yeniden denediklerini fakat başta kendisini ve diğer komisyon üyelerinin karşı geldiğini ve tasarının oylanmasına gerek olmadan ret edildiğini söyledi. Macar siyasetçi, sözde Ermeni soykırımının kabul edilip edilmemesinin Macaristan Parlamentosu’nun işi olmadığını, bu konunun daha önce de Türkiye’nin defalarca söylediği gibi tarihçilerin işi olduğunu, Türk, Ermeni ve uluslararası tarafsız tarihçilerin toplanarak, yapacakları araştırmalar, deliller sonrası ortak bir karar almasının gerektiğini dile getirdi.

Gyöngyösi Türkiye’de başkanlık sistemi ile ilgili yapılacak referandum ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, “Halk nasıl yönetilmesini istediğine referandumda kendisi karar verecek. Hiçbir yabancı ülkenin bir ülkenin nasıl yönetilmesine karar veremeyeceği kesindir. Türkiye ve Türk halkı özgürdür. Halk, yönetilme biçimini, anayasayı değiştirmek isterse demokratik adımını atarak sandığa gidecek ve kendi karalarını kendileri verecek. Başka ülkelerin ve bu ülkelerin politikacılarının bu karara saygı duymaktan başka yapacakları bir şey olamaz ve halkın kararı önünde saygıyla eğilmeliler” ifadelerinin kullandı.

Fadıl Başar ise, 4 Ekim 2016 tarihinde Macar Parlamentosu’nda Dışişleri Komisyonu’nda Yeşiller Partisi’nin verdiği sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısının görüşüldüğünü, 1 evet, 2 çekimser ve 5 ret oyla komisyonun tasarıyı ret ettiğini belirterek, “Bu neticenin alınması için öncelikle bir Türk vatandaşı olarak, aynı zamanda MÜSİAD Macaristan Temsilcisi ve DTİK Avrupa Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştık. Parlamento görüşmelerde ve oylamalarda bulunduk. Macaristan Parlamentosu’nda ret oyu veren Marton Gyögyösi’ye verdiği ret oyundan ötürü teşekkür ettik ve göstermiş olduğu destekten dolayı bir plaket sunduk” dedi.