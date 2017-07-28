Sözde imam tutuklandı, eşi serbest

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütte 'abla' konumunda olduğu iddia edilen H.B.’yi fiziki takibe aldı. H.B’nin şüpheli tavırlar sergileyerek farklı bir eve girdiğini belirleyen ekipler, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, H.B., ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Doç. Dr. olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen ve 4 farklı FETÖ soruşturmasından aranan eşi Hakan B. gözaltına alındı. Sahte kimlik kullandığı tespit edilen Hakan B.’nin FETÖ'nün sözde kaymakam ve kaymakam adaylarından sorumlu 'Akdeniz bölge imamı' olduğu ileri sürüldü. Örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandığı belirlenen zanlının evinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kartlar ile dijital veriler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Hakan B. tutuklanırken eşi H.B. serbest bırakıldı.