Diğer
Kategoriler

Sözde imam tutuklandı, eşi serbest

Antalya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün kaymakamlardan sorumlu sözde Akdeniz bölge imamı tutuklandı, eşi ise serbest bırakıldı.

Sözde imam tutuklandı, eşi serbest

28 Temmuz 2017 09:56

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütte 'abla' konumunda olduğu iddia edilen H.B.’yi fiziki takibe aldı. H.B’nin şüpheli tavırlar sergileyerek farklı bir eve girdiğini belirleyen ekipler, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, H.B., ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Doç. Dr. olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen ve 4 farklı FETÖ soruşturmasından aranan eşi Hakan B. gözaltına alındı. Sahte kimlik kullandığı tespit edilen Hakan B.’nin FETÖ'nün sözde kaymakam ve kaymakam adaylarından sorumlu 'Akdeniz bölge imamı' olduğu ileri sürüldü. Örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandığı belirlenen zanlının evinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kartlar ile dijital veriler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Hakan B. tutuklanırken eşi H.B. serbest bırakıldı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!