Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; kent meclisi yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik 12.10.2016 - 04.11.2016 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 15 şahıs gözaltına alınmıştır. İçlerinde sözde KCK Valisi K.K. isimli şahsın da bulunduğu 9 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs Adli Kontrol Uygulama Tedbiri kararı ile serbest bırakılmış, 2 şahıs ise alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır. PKK/KCK terör örgütüne finansal destek sağlanması faaliyeti yürüttüğü tespit edilen şahıslarla ilgili olarak 12.10.2016- 01.11.2016 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 14 şahıs gözaltına alınmıştır. 1 şahıs tutuklanmış, 9 şahıs Adli Kontrol Uygulama Tedbiri Kararı ile serbest bırakılmış, 4 şahıs ise serbest bırakılmıştır. Operasyonlar kapsamında yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde; örgütsel doküman olabileceği değerlendirilen 1 adet mektup, PKK/KCK terör örgütü ile alakalı çok sayıda dergi, gazete ve kitap, örgütsel doküman olabileceği değerlendirilen 1 adet kroki, çok sayıda dijital materyal, illegal yazı içerikli pankartlar, PKK/KCK terör örgütü mensubu şahısların resimleri ve örgütü temsil eden fotoğraflar ile örgütsel dokümanlar, toplam 835 bin 100 TL para, toplam 2 bin 791 Dolar döviz ele geçirilmiş" denildi.