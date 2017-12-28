‘Sözde’ sıkıyönetim komutanına müebbet hapis

15 Temmuz hain darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla eski Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

Darbeci generale ve 2 rütbeli sanığa müebbet hapis cezası

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına mahkeme heyeti, sanıklar Hidayet Arı ve Ekrem Tekinaslan’ı ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Arı ve Tekinaslan'a, yargılama sürecindeki davranışlarından dolayı indirim yapılarak müebbet hapis cezası verildi.

Ramazan Altun’a ise ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve yasama organını ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ile örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine iyi halden müebbet hapis cezası verildi.

Darbe teşebbüsü suçlamasından beraat eden İsmet Sezgin'e terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanıklar Bülent Yılancı, Ali Soylu ve Kağan Kaya ise tahliye edildi.

Mahkemeden 12 beraat çıktı

Tutuksuz yargılanan sanıklar Ali K., Ercan Ç., Harun K., Oğuz Ö., Özhan Y., Zafer D., Ayhan A., İlhan P., Mehmet S., Tahsin Arda K., Şeref K. ve Mustafa G. üzerine atılı bulunan suçların tamamından beraat etti.

Tutuksuz yargılanan Sinan Çamur’a ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmaktan’ 6 yıl 3 ay ceza verildi. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmaktan’ 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Furkan A. ve Oğuzhan Ç. hakkında ‘etkin pişmanlık ve duruşmadaki iyi halden dolayı’ 1 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası verildi. Furkan A. ve Oğuzhan Ç.'nin cezasının ertelenmesine karar verildi.

Koray Ustabaşı - Ergin Yıldız

