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Sözeri: 'Yenilmezlik serimizi 10 maça çıkardık'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “İyi bir ritim ve gidişatımız var. Yenilmezlik serimizi 10 maça çıkarttık” dedi.

Sözeri: Yenilmezlik serimizi 10 maça çıkardık

28 Nisan 2017 21:22

Teknik Direktör Erkan Sözeri, 2-2 berabere kaldıkları Samsunspor maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında az kalsın pozisyon vermeden maçı kaybedeceklerini vurgulayarak, “İyi bir ritm ve gidişatımız var. Yenilmezlik serimizi 10 maça çıkarttık. Hem ilk 2’yi hem de Play-off’u kovalıyoruz. Bugün kazansak ilk 2 hedefimiz devam edecekti. Şimdi işimiz biraz daha zorlaştı. Maçta 2 takım da çok stresliydi. Samsunspor bizden daha stresliydi. Çünkü küme düşme mücadelesi veriyorlar. Böyle oynamak kolay değil. Biz tatlı hedefler peşinde koşuyoruz. Bu biraz bize fayda sağladı. Pozisyon vermeden 2 gol yedik. 2 haftadır bireysel hatalardan goller yiyoruz. Bize pahalı patlıyor. Az daha hiç pozisyon vermeden yeniliyorduk. 1 puan da sevindirici diyeceğiz artık. 2 takım da çok iyi mücadele etti. Samsunspor hak ettiği gibi bu ligde kalır inşallah. Biz de hak ettiğimiz Play-off’da oluruz. Güzel çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Oyunu soğutmaya yönelik hareketler yapmadık. Özellikle kaleci Burak’a zaman geçirmesin diye haber gönderdim. 4. hakem de gelip bana teşekkür etti. Ben asla oyunun o tarafında olmadım. Ufak tefek zaman geçirmeler abartılıya giderken müdahale ettim. Biz herkesin hakkına hukukuna müdahale etmeyiz. Biz buralara yerde yatarak ve zaman geçirerek gelmedik. Hakkımızla geldik” diye konuştu. 

Erdi Demür - Kenan Akyüz

Etiketler: Erkan Sözeri, Ümraniyespor


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