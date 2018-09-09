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Sözleşmeli er Kızılırmak'ta boğuldu

Sözleşmeli er Kızılırmak'ta boğuldu
Sözleşmeli er Kızılırmak'ta boğuldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan sözleşmeli er boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari Dağlıca'da görev yapan sözleşmeli er Turgay Şahin ailesi ile piknik yapmak için Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyüne geldi. Burada Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmek isteyen Şahin bir süre sonra akıntıya kapıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Şahin'in cansız bedenini ırmaktan çıkardı. Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uğur Yiğit
 

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