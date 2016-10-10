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Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı!

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden açıklandı.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı!

10 Ekim 2016 17:05

Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen 15 bin kadro ile dershane ve etüt merkezine 5 bin kadro için yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 29 Eylül'de açıklanmıştı. Sözleşmeli öğretmen adayları, 4-7 Ekim tarihleri arasında sözleşmeli öğretmenlik için tercihlerini yaptı. Atama sonuçları ise bugün saat 17.00'da www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. 

ATAMA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ>>>

Öte yandan sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptığı okulda kadroya atanacak. Öğretmenler, atandıkları yerde iki yıl daha çalıştıktan sonra tayin isteyebilecek. 

Etiketler: öğretmen atamaları, sözleşmeli öğretmen atamaları


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