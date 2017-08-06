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Sözlü: 'MHP içerisinde farklı senaryolar çizmeye çalışanlar hedeflerine ulaşamayacak'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP ve liderine karşı muhalif olanların farklı senaryolar çizdiklerini ifade ederek, bu senaryoların dün olduğu gibi bugün de başarısız olacağını söyledi.

Sözlü: MHP içerisinde farklı senaryolar çizmeye çalışanlar hedeflerine ulaşamayacak

06 Ağustos 2017 12:43

Başkan Sözlü, MHP Sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde, Milliyetçi Hareket Partisi ve Lider’ine karşı muhalif olanların farklı senaryolar çizdiklerini söyleyen Başkan Sözlü, bu senaryoların dün olduğu gibi bugün de başarısız olacağını ifade etti.

Hizmet noktasında kentte siyasi parti ayrımı gözetmediğini aktaran Sözlü, “Teşkilatlarımızla sıkı bir bağ içerisinde liderimizin ve partimizin emrindeyiz” dedi.

Sarıçam’da Milliyetçi Ülkücü Hareket’in şahlanması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen MHP Sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma, Adana Büyükşehir Belediyesi hizmetleri ile ilçede MHP’nin daha da kuvvetlendiğini ifade etti. Siyasetin silgi kullanmadan resim çizme sanatı olduğunu söyleyen Kızılelma, “Bizim vazgeçecek tek bir gönüldaşımız yok” dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Sözlü, MHP Sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma’ya bir Atatürk tablosu hediye etti. 


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