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Sözlü'nün 'Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma' davası

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte 14 sanığın "Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.


16 Aralık 2016 14:50

Bilirkişi heyetinin yaklaşık 3 milyon liralık kamu zararı oluştuğuna yönelik rapor hazırladığı, 'Edimin ifasına fesat karıştırmak ve rüşvet almak' suçlamasıyla Hüseyin Sözlü hakkında 19 yıla kadar hapis cezası; aralarında belediye çalışanı, firma yetkililerinin de olduğu diğer 14 sanık hakkında ise aynı suçlardan 7 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın bugün yapılan beşinci duruşmasına Başkan Hüseyin Sözlü katılmadı. Sanıklardan Ömer Aydın, Hüseyin Gücüm, Mehmet Şahin ve Mustafa Hakan Aslan ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı, Sözlü için tutuklama isteminde bulunduğu daha önceki mütalaasını yineledi.
Duruşmada 3 tanık daha dinlenirken Başkan Sözlü'nün avukatı Bülent Hayri Acar, duruşma öncesinde bazı basın yayın organlarında müvekkilinin bu duruşma tutuklanacağı ve belediyeye kayyum atanacağı yönünde çıkan haberleri mahkemeye sundu.
Mahkeme heyeti, Hüseyin Sözlü hakkındaki yurt dışı yasağının devamına karar verirken, avukatların keşif ve rapor isteklerini reddetti. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için 10 Şubat 2017 Cuma gününe ertelendi.
 


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