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Sözün bittiği yer

İstanbul’da yapılan terör saldırısında şehit olan çevik kuvvet polisi Mehmet Atıcı ve Adem Oğuz için Adana’da tören düzenlendi.

Sözün bittiği yer

12 Aralık 2016 11:51
Sözün bittiği yer - Tıkla İzle

Şehitlerin naaşları Asri Mezarlık morgundan alınarak Sabancı Merkez Camii’ne getirildi. Cenazeler getirilmeden önce de geniş güvenlik önlemi alınan caminin bahçesine girenler tek tek arandı.

Cenazelerin getirilişi sırasında şehitlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bir şehit yakını "Yaktılar ciğerimizi yaktılar" diyerek feryat etti.

Şehit Adem Oğuz’un eşi Belkıs Oğuz ise eşinin tabunun önünde yürüyerek sürekli arkasına dönüp eşinin tabutuna baktı. Gözyaşı döken şehit eşini ve yakınlarını görevli polisler teskin etmeye çalıştı. Daha sonra Müftü Arif Gökce, şehitlerin cenazelerini ayrı ayrı kıldırdı.

Cenaze namazının ardından Belkıs Oğuz, eşinin tabutuna öpüp, ağladı. Şehitlerin naaşları daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da şehidin tabutuna dokunarak tekbir getirdi. Şehitlerin naaşları cenazeleri araçlarına konularak Adana’nın İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine götürüldü. 6 yıllık polis memuru Adem Oğuz (31) Aladağ ilçesinde, çevik kuvvet polisi Mehmet Atıcı ise İmamoğlu ilçesinde toprağa verilecek.

Törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanısıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Fatma Güldemet Sarı, Mehmet Şükrü Erdinç, Züyfikar İnönü Tümer, Seyfettin Yılmaz, komutanlar, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler: İstanbul, terör saldırısı


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